На дне моря найдены останки легендарного чуда света 4.05.2026, 12:28

Фото: PHAROS

80-тонные блоки подняли на поверхность.

Спустя более чем 1600 лет после исчезновения массивные камни Александрийского маяка поднимают с морского дна Средиземноморья. Археологи извлекли огромные каменные блоки, принадлежавшие одному из семи чудес древнего мира.

В водах близ Александрии затопленный объект, известный десятилетиями, теперь открывает свои самые впечатляющие элементы, пишет The Daily Galaxy. Проект PHAROS подчеркнул, что после многих лет подводных исследований со дна были подняты 22 монументальных каменных блока, связанных с маяком.

Построенный в III веке до н. э., маяк веками направлял корабли через опасные прибрежные воды до своего разрушения. Его остатки, разбросанные под водой, теперь тщательно документируются и анализируются.

Среди обнаруженных элементов – перемычки, дверные косяки, пороги и тротуарные плиты. Каждый блок весит от 70 до 80 тонн, что отражает масштаб оригинального строения. Команда под руководством Изабель Эри из CNRS объяснила, что эти фрагменты, вероятно, были частью монументального входа в маяк, где архитектурные стили сочетали египетское и греческое влияние.

О наличии этих остатков было известно с 1968 года, когда руины впервые заметили под водой. Важный шаг был сделан в 1994 году, когда археолог Жан-Ив Амперер возглавил кампанию, в ходе которой было выявлено и каталогизировано более 3300 объектов. Среди них были сфинксы, обелиски, колонны и гранитные блоки, разбросанные по морскому дну и связанные с маяком и окружающими его строениями.

Последний подъем последовал за почти тремя десятилетиями непрерывных подводных исследований. В ходе предыдущих работ уже были нанесены на карту и задокументированы многие элементы, но недавние операции позволили извлечь некоторые из самых крупных и значимых фрагментов.

Проект PHAROS не ограничивается только подъемом камней. Каждая деталь сканируется с использованием высокопрецизионной фотограмметрии, что позволяет специалистам создавать детальные цифровые модели.

Фонд Dassault Systèmes подчеркнул: «Целью этой исключительной и впечатляющей операции является изучение и сканирование этих архитектурных элементов, добавляя их в коллекцию из более чем 100 блоков, уже оцифрованных под водой за последнее десятилетие».

Эти цифровые модели затем используются для виртуальной реконструкции маяка. Исследователи подходят к процессу как к масштабной головоломке, где каждый блок должен быть проанализирован и расположен по отношению к другим.

Ученые полагаются на физические остатки, а также на древние описания и изображения маяка. Объединив эти источники, команда стремится создать последовательную и точную реконструкцию сооружения в том виде, в котором оно когда-то стояло.

Александрийский маяк был построен в начале III века до н. э. при Птолемее I Сотере по проекту Сострата Книдского. Он стоял на острове Фарос и возвышался более чем на 100 метров, что делало его одним из самых высоких сооружений, созданных человеком в то время.

Более тысячелетия он служил ориентиром для моряков, плавающих в восточном Средиземноморье. Его свет и возвышенное положение помогали кораблям избегать опасностей при подходе к оживленному порту Александрии.

Его упадок наступил после серии землетрясений, причем крупное событие 1303 года привело сооружение в негодность. Со временем сохранившиеся камни были использованы повторно.

Исторические записи, на которые ссылается проект, заявляют, что в 1477 году многие из этих материалов были включены в строительство цитадели Кайт-Бей, возведенной на том же месте. Поднятые камни и их цифровые модели позволяют исследователям вернуть эти фрагменты в их первоначальную среду. Форма маяка постепенно становится все более отчетливой.

