Политзаключенного Владимира Книгу будут третий раз судить в колонии
- 4.05.2026, 13:01
Суд пройдет 20 мая.
Политзаключенного Владимира Книгу, приговоренного к четырем годам лишения свободы. будут третий раз судить в колонии. Об этом сообщает фонд «Страна для жизни».
Суд над Книгой пройдет 20 мая. Его будут судить по ст. 411 УК (Злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы).
Это уже третий суд над политзаключенным по данной статье. В 2023 году ему добавили год колонии, а в 2025 году — еще один год.
Владимир Книга — бывший силовик, фигурант «дела Тихановского». Он получил четыре года колонии в условиях строгого режима по ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) и ст. 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел).