В Минске водитель BMW сбил ребенка во дворе 4 4.05.2026, 14:09

1,594

Момент ДТП попал на видео.

Вчера вечером 22-летний водитель BMW ехал по двору дома №14 по улице Монюшко и сбил 9-летнюю девочку. По предварительной информации, ребенок выбежал на проезжую часть из-за припаркованных машин.

Момент ДТП попал на видео. На записи можно увидеть, что двор пустой, много припаркованных авто, из-за которых как раз и выбежала девочка. Также заметно, что водитель BMW тут же затормозил.

Ролик не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям (18+).

Ребенок доставлен в учреждение здравоохранения для обследования.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com