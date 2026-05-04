В Минске водитель BMW сбил ребенка во дворе

В Минске водитель BMW сбил ребенка во дворе4
- 4.05.2026, 14:09
- 1,594
Момент ДТП попал на видео.
Вчера вечером 22-летний водитель BMW ехал по двору дома №14 по улице Монюшко и сбил 9-летнюю девочку. По предварительной информации, ребенок выбежал на проезжую часть из-за припаркованных машин.
Момент ДТП попал на видео. На записи можно увидеть, что двор пустой, много припаркованных авто, из-за которых как раз и выбежала девочка. Также заметно, что водитель BMW тут же затормозил.
Ролик не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям (18+).
Ребенок доставлен в учреждение здравоохранения для обследования.