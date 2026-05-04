Время Пашиняна смеяться над Лукашенко

Время Пашиняна смеяться над Лукашенко2
- 4.05.2026, 15:02
- 1,946
Премьер Армении за один день собрал именитых политиков больше, чем диктатор за полгода.
«Cалідарнасць» изучила график встреч Александра Лукашенко и сравнила их с делегацией, которая отправилась в Ереван на саммит Европейского политического сообщества.
Итак, в гости к Николу Пашиняну, который выступает хозяином саммита, прибыли:
президент Франции Эммануэль Макрон,
председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен,
председатель Европейского Совета Антониу Кошта,
верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас,
премьер-министр Великобритании Кир Стармер,
премьер-министр Италии Джорджа Мелони,
премьер-министр Канады Марк Карни,
президент Украины Владимир Зеленский
и другие политики.
А что же Александр Лукашенко? Любитель подтрунивать при любой возможности над Пашиняном тихо курит в сторонке. На такие мероприятия белорусского правителя не зовут. Да и к нему, мягко говоря, подобные люди не ездят.
Просто посмотрите на график визитов к Лукашенко. Даже не за месяц, за полгода (!):
Встреча со спикером Сената Республики Кения Амазоном Джеффа Кинги (9 декабря 2025 г.),
Встреча с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи (15 декабря 2025 г.),
Встреча с председателем Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ерланом Кошановым (5 февраля),
Встреча с председателем Сената Зимбабве Мейбл Мемори Чиномоной (19 февраля),
Встреча с генеральным секретарем ОДКБ Таалатбеком Масадыковым (6 апреля).
Ну и немного гостей из России. Ну как «немного»:
Встреча с губернатором Ростовской области России Юрием Слюсарем (17 ноября 2025 г.),
Встреча с губернатором Ярославской области России Михаилом Евраевым (24 ноября 2025 г.),
Встреча с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным (11 декабря 2025 г.),
Встреча с губернатором Кировской области России Александром Соколовым (19 января)
Встреча с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым (16 февраля)
Встреча с губернатором Мурманской области России Андреем Чибисом (2 марта),
Встреча с губернатором Рязанской области Российской Федерации Павлом Малковым (16 марта),
Встреча с губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым (30 марта).
Еще было несколько встреч с американской делегацией. Правда, как известно, в Минск представители США во главе с Джоном Коулом ездили не из большого уважения к Александру Григорьевичу, а чтобы договариваться об освобождении заложников белорусского режима.
А так, конечно, да, можно посмеиваться с армянского лидера за его нежелание приезжать в Минск или же со сбритой бороды. Но пока что дать фору Пашиняну белорусский правитель может разве что в пышности усов.