Время Пашиняна смеяться над Лукашенко 2 4.05.2026, 15:02

Премьер Армении за один день собрал именитых политиков больше, чем диктатор за полгода.

«Cалідарнасць» изучила график встреч Александра Лукашенко и сравнила их с делегацией, которая отправилась в Ереван на саммит Европейского политического сообщества.

Итак, в гости к Николу Пашиняну, который выступает хозяином саммита, прибыли:

президент Франции Эммануэль Макрон,

председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен,

председатель Европейского Совета Антониу Кошта,

верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас,

премьер-министр Великобритании Кир Стармер,

премьер-министр Италии Джорджа Мелони,

премьер-министр Канады Марк Карни,

президент Украины Владимир Зеленский

и другие политики.

А что же Александр Лукашенко? Любитель подтрунивать при любой возможности над Пашиняном тихо курит в сторонке. На такие мероприятия белорусского правителя не зовут. Да и к нему, мягко говоря, подобные люди не ездят.

Просто посмотрите на график визитов к Лукашенко. Даже не за месяц, за полгода (!):

Встреча со спикером Сената Республики Кения Амазоном Джеффа Кинги (9 декабря 2025 г.),

Встреча с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи (15 декабря 2025 г.),

Встреча с председателем Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ерланом Кошановым (5 февраля),

Встреча с председателем Сената Зимбабве Мейбл Мемори Чиномоной (19 февраля),

Встреча с генеральным секретарем ОДКБ Таалатбеком Масадыковым (6 апреля).

Ну и немного гостей из России. Ну как «немного»:

Встреча с губернатором Ростовской области России Юрием Слюсарем (17 ноября 2025 г.),

Встреча с губернатором Ярославской области России Михаилом Евраевым (24 ноября 2025 г.),

Встреча с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным (11 декабря 2025 г.),

Встреча с губернатором Кировской области России Александром Соколовым (19 января)

Встреча с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым (16 февраля)

Встреча с губернатором Мурманской области России Андреем Чибисом (2 марта),

Встреча с губернатором Рязанской области Российской Федерации Павлом Малковым (16 марта),

Встреча с губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым (30 марта).

Еще было несколько встреч с американской делегацией. Правда, как известно, в Минск представители США во главе с Джоном Коулом ездили не из большого уважения к Александру Григорьевичу, а чтобы договариваться об освобождении заложников белорусского режима.

А так, конечно, да, можно посмеиваться с армянского лидера за его нежелание приезжать в Минск или же со сбритой бороды. Но пока что дать фору Пашиняну белорусский правитель может разве что в пышности усов.

