закрыть
4 мая 2026, понедельник, 15:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Время Пашиняна смеяться над Лукашенко

2
  • 4.05.2026, 15:02
  • 1,946
Время Пашиняна смеяться над Лукашенко

Премьер Армении за один день собрал именитых политиков больше, чем диктатор за полгода.

«Cалідарнасць» изучила график встреч Александра Лукашенко и сравнила их с делегацией, которая отправилась в Ереван на саммит Европейского политического сообщества.

Итак, в гости к Николу Пашиняну, который выступает хозяином саммита, прибыли:

президент Франции Эммануэль Макрон,

председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен,

председатель Европейского Совета Антониу Кошта,

верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас,

премьер-министр Великобритании Кир Стармер,

премьер-министр Италии Джорджа Мелони,

премьер-министр Канады Марк Карни,

президент Украины Владимир Зеленский

и другие политики.

А что же Александр Лукашенко? Любитель подтрунивать при любой возможности над Пашиняном тихо курит в сторонке. На такие мероприятия белорусского правителя не зовут. Да и к нему, мягко говоря, подобные люди не ездят.

Просто посмотрите на график визитов к Лукашенко. Даже не за месяц, за полгода (!):

Встреча со спикером Сената Республики Кения Амазоном Джеффа Кинги (9 декабря 2025 г.),

Встреча с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи (15 декабря 2025 г.),

Встреча с председателем Мажилиса Парламента Республики Казахстан Ерланом Кошановым (5 февраля),

Встреча с председателем Сената Зимбабве Мейбл Мемори Чиномоной (19 февраля),

Встреча с генеральным секретарем ОДКБ Таалатбеком Масадыковым (6 апреля).

Ну и немного гостей из России. Ну как «немного»:

Встреча с губернатором Ростовской области России Юрием Слюсарем (17 ноября 2025 г.),

Встреча с губернатором Ярославской области России Михаилом Евраевым (24 ноября 2025 г.),

Встреча с председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным (11 декабря 2025 г.),

Встреча с губернатором Кировской области России Александром Соколовым (19 января)

Встреча с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым (16 февраля)

Встреча с губернатором Мурманской области России Андреем Чибисом (2 марта),

Встреча с губернатором Рязанской области Российской Федерации Павлом Малковым (16 марта),

Встреча с губернатором Чукотского автономного округа Владиславом Кузнецовым (30 марта).

Еще было несколько встреч с американской делегацией. Правда, как известно, в Минск представители США во главе с Джоном Коулом ездили не из большого уважения к Александру Григорьевичу, а чтобы договариваться об освобождении заложников белорусского режима.

А так, конечно, да, можно посмеиваться с армянского лидера за его нежелание приезжать в Минск или же со сбритой бороды. Но пока что дать фору Пашиняну белорусский правитель может разве что в пышности усов.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип