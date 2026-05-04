4 мая 2026, понедельник, 16:24
Как иранская верхушка скрывает свои миллиарды

  • 4.05.2026, 16:06
От «золотых паспортов» до недвижимости за рубежом.

Иранские власти выстроили сложную систему сокрытия капиталов, позволяющую обходить санкции и финансировать внешние операции. По оценкам аналитиков, ключевые фигуры режима используют офшоры, подставные компании и зарубежную недвижимость, чтобы скрывать миллиарды долларов, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Одним из примеров называют окружение верховного руководства Ирана. Для управления активами задействуются доверенные лица с международной сетью компаний и гражданств. Такие посредники оформляют бизнес и имущество в разных юрисдикциях, создавая цепочки, которые сложно отследить.

Существенную роль играют так называемые «золотые паспорта» — гражданство, получаемое за инвестиции. Они позволяют менять юрисдикции и избегать проверок. Подобные схемы, по данным экспертов, используются не только иранскими структурами, но и представителями других стран, находящихся под санкциями.

Еще один ключевой инструмент — сеть фиктивных компаний. Через них проходят финансовые потоки, включая доходы от продажи нефти. Эти средства затем направляются на закупки технологий, финансирование военных программ и поддержку союзных группировок.

Значительная часть капитала оседает в недвижимости за рубежом. Элитные объекты в Европе и других регионах считаются удобным способом сохранить деньги: они стабильны в цене и часто приобретаются через непрозрачные схемы.

Эксперты отмечают, что подобные операции усложняются различиями в законодательстве разных стран. Это создает пробелы, которыми пользуются для сокрытия средств. При этом даже развитые государства сталкиваются с трудностями в отслеживании таких финансовых потоков.

На этом фоне в США и других странах обсуждаются меры по усилению контроля — от ужесточения правил раскрытия владельцев компаний до давления на государства, предоставляющие инвестиционное гражданство.

Аналитики подчеркивают, что без координации между странами перекрыть подобные схемы будет сложно. В противном случае глобальная финансовая система продолжит оставаться уязвимой для скрытых потоков капитала.

