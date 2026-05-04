Самая дешевая квартира в Минске продается за $65 000 1 4.05.2026, 16:26

Как она выглядит.

«Онлайнер» сообщает, что в мае самое бюджетное жилье стоит уже $65 000 в эквиваленте.

Квартира находится в девятиэтажке 1977 года на улице Ротмистрова. Занимает она чуть больше 34 «квадратов».

Интерьер — крепкий евроремонт. Вот как его описывает сам собственник: «В квартире заменены стеклопакеты, лоджия застеклена, хорошие деревянные межкомнатные двери. Плитка на полу в кухне, коридоре и санузлах в хорошем состоянии. На полу в комнате — паркет. Вам осталось только переклеить обои».

Мебель осталась только на кухне (там стоит полноценный гарнитур) и в коридоре — шкаф, зеркало, тумба. А вот основную комнату от вещей уже освободили — можно завозить свое.

Обойдется такой вариант в $65 000 в эквиваленте.

