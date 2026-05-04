Минчанка потребовала от коммунальщиков ремонт квартиры после потопа 4.05.2026, 15:58

Почему ей отказали?

Заместитель главы Мингорисполкома Олег Корзун в ходе выездного приема в Первомайском районе разобрал жалобу минчанки на бездействие коммунальщиков. Жительница требовала, чтобы коммунальщики отремонтировало ее квартиру после залития. Однако выяснилось, что они и не должны были, ведь заявительница уже получила страховую выплату. Подробности раскрывают «Минск-Новости».

Жительница одного из пятиэтажных домов района обратилась с вопросом по ремонту принадлежащей ей квартиры после залития натяжного потолка. Претензии заявительницы были одновременно и к страховой компании, оценивавшей ущерб после проведения акта осмотра, а также к специалистам столичного общества потребителей, районным администрации и ЖКХ. По ее словам, те недостаточно точно проинформировали о порядке действий.

— Женщина обратилась по факту залития потолка в ее жилье, после чего был составлен дефектный акт, — пояснил Олег Корзун. — Квартира застрахована, человек получил страховое возмещение, но помимо этого он еще хочет, чтобы жилищно-коммунальное хозяйство выполнило ремонтные работы, которые указаны в дефектном акте. Но это невозможно: либо он получает страховую компенсацию, либо проводятся ремонтные работы. Иного не дано.

Женщине порекомендовали обратиться в суд и доказывать, что начисленная страховой компанией сумма не соответствует нанесенному ущербу, или отказаться от страхового возмещения и требовать проведения ремонта.

