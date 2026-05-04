Mazda выпустит новую модель, посоветовавшись с поклонниками марки 4.05.2026, 15:17

Японские инженеры лично общались с сообществами владельцев.

Mazda начала необычный этап разработки следующего поколения MX-5 Miata, напрямую подключив к процессу владельцев и энтузиастов по всему миру. Инженеры компании недавно посетили Италию, где провели встречи с клубами поклонников модели и собрали структурированные отзывы о том, какой должна стать новая версия родстера, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

По словам главы Mazda Italia Роберто Пьетрантонио, японские инженеры лично общались с сообществами владельцев, чтобы лучше понять ожидания аудитории. Италия при этом считается одним из ключевых рынков для MX-5 наряду с Германией, Великобританией и США.

«MX-5 — это глобальный автомобиль, и диалог ведется с клиентами по всему миру, от США до Австралии», — отметил Пьетрантонио.

Несмотря на открытость к идеям, Mazda подчеркивает, что сохраняет основную философию модели. Следующее поколение должно остаться легким, сбалансированным и ориентированным на удовольствие от вождения. При этом вопрос электрификации пока открыт: компания не исключает гибридные или электрические решения, но опасается, что они могут изменить характер автомобиля.

Текущая MX-5 поколения ND выпускается уже более десяти лет. Она оснащается 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 181 л.с. и классической заднеприводной компоновкой с механической или автоматической коробкой передач.

Сроки выхода новой модели пока не объявлены, но Mazda уверена, что даже в эпоху кроссоверов Miata должна оставаться автомобилем, который «дарит улыбку за рулем».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com