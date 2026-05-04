4 мая 2026, понедельник, 15:44
  • 4.05.2026, 15:17
Mazda выпустит новую модель, посоветовавшись с поклонниками марки

Японские инженеры лично общались с сообществами владельцев.

Mazda начала необычный этап разработки следующего поколения MX-5 Miata, напрямую подключив к процессу владельцев и энтузиастов по всему миру. Инженеры компании недавно посетили Италию, где провели встречи с клубами поклонников модели и собрали структурированные отзывы о том, какой должна стать новая версия родстера, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

По словам главы Mazda Italia Роберто Пьетрантонио, японские инженеры лично общались с сообществами владельцев, чтобы лучше понять ожидания аудитории. Италия при этом считается одним из ключевых рынков для MX-5 наряду с Германией, Великобританией и США.

«MX-5 — это глобальный автомобиль, и диалог ведется с клиентами по всему миру, от США до Австралии», — отметил Пьетрантонио.

Несмотря на открытость к идеям, Mazda подчеркивает, что сохраняет основную философию модели. Следующее поколение должно остаться легким, сбалансированным и ориентированным на удовольствие от вождения. При этом вопрос электрификации пока открыт: компания не исключает гибридные или электрические решения, но опасается, что они могут изменить характер автомобиля.

Текущая MX-5 поколения ND выпускается уже более десяти лет. Она оснащается 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 181 л.с. и классической заднеприводной компоновкой с механической или автоматической коробкой передач.

Сроки выхода новой модели пока не объявлены, но Mazda уверена, что даже в эпоху кроссоверов Miata должна оставаться автомобилем, который «дарит улыбку за рулем».

Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины Ирина Халип