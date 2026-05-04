4 мая 2026, понедельник, 15:44
Центр Москвы «вымер»

  • 4.05.2026, 15:11
  • 3,072
На башнях Кремля — спецназ с пулеметами.

Близкий к российским силовикам Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» опубликовал видео из центра Москвы.

На опубликованных кадрах практически нет людей, видна бронетехника и много силовиков. На всех башнях, стенах и зданиях Кремля расставлены бойцы спецподразделений с пулемётами, снайперскими винтовками и специальной оптикой.

На Спасской башне спрятали бойца с пулемётом. У стен Кремля снова появились броневики и внедорожники с пулемётами на крышах.

