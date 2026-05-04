Центр Москвы «вымер» 1 4.05.2026, 15:11

На башнях Кремля — спецназ с пулеметами.

Близкий к российским силовикам Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» опубликовал видео из центра Москвы.

На опубликованных кадрах практически нет людей, видна бронетехника и много силовиков. На всех башнях, стенах и зданиях Кремля расставлены бойцы спецподразделений с пулемётами, снайперскими винтовками и специальной оптикой.

На Спасской башне спрятали бойца с пулемётом. У стен Кремля снова появились броневики и внедорожники с пулемётами на крышах.

Буквально на всех башнях, стенах и просто зданиях Кремле расставлены бойцы спецподразделений с пулеметами, снайперскими винтовками, специальными приборами. pic.twitter.com/djODumXQLl — ВЧК ОГПУ (Истина любит действовать открыто). (@rucriminalinfo) May 4, 2026

