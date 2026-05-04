Брест готовится к нашествию мошкары 4.05.2026, 15:20

Названы опасные даты.

Бресту снова грозит ежегодное майское нашествие мошкары. Энтомологи прогнозируют массовый вылет мошек уже в первой–второй декаде мая, сообщает БелТА со ссылкой на областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Такой прогноз специалисты сделали после обследования реки Буг в районе Брестской крепости, где обнаружили личинки и куколки кровососущих мошек средневесенних видов.

Если теплая погода сохранится, кровопийцы начнут активно атаковать уже в ближайшие дни.

Как отмечают специалисты, личинки мошек в водоемах Брестской области традиционно появляются в конце апреля – начале мая.

Массовый вылет взрослых особей обычно приходится на первую половину мая.

В целом сезон активности мошек длится около месяца. Однако пик их численности обычно сохраняется лишь 10–14 дней, после чего количество насекомых резко идет на спад.

Укусы мошек гораздо болезненнее комариных. Эти кровососы не просто прокалывают кожу, а буквально повреждают ее.

Дополнительную опасность создает слюна насекомого. Она содержит гемолитический яд, который может вызвать сильный отек, зуд, жжение и покраснение.

При множественных укусах возможны повышение температуры, ухудшение самочувствия и другие признаки интоксикации.

Особенно опасны такие атаки для детей.

Где и когда мошек больше всего

Наибольшую активность мошкара проявляет у рек с быстрым течением. Именно там чаще всего происходит массовый выплод.

Активнее всего насекомые ведут себя в светлое время суток, особенно утром и вечером, а также перед дождем и в пасмурную погоду.

При сильном ветре мошки практически не нападают.

