Хунта Мали просчиталась, поставив на Россию 2 4.05.2026, 15:26

Режим на грани краха.

Ситуация в Мали резко ухудшается после масштабных атак 25 апреля со стороны джихадистской группировки. Боевики усилили давление на правящую военную хунту, захватывая ключевые территории на севере страны и приближаясь к столице Бамако, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

На этом фоне аналитики отмечают, что ставка военного режима на внешнюю поддержку, включая сотрудничество с российскими силами, не привела к стабилизации. Напротив, после смены союзников и привлечения иностранных военных структур ситуация с безопасностью продолжила ухудшаться, а контроль государства над регионами ослаб.

Особенно критическим стал отход от прежних международных соглашений и мирных процессов, что, по оценкам экспертов, открыло пространство для усиления вооруженных группировок. Одновременно усилились внутренние конфликты и деградация системы управления.

После недавних операций повстанцев российские силы были вынуждены покинуть ряд районов на севере, включая стратегически важный Кидаль, что стало символическим ударом по всей архитектуре безопасности.

Сейчас страна сталкивается с риском распада управления на фоне одновременного давления джихадистов и туарегских группировок. В столице уже обсуждается возможность блокады Бамако.

Политическое будущее остается неопределенным, часть оппозиционных фигур предлагает переход к переговорам, однако хунта продолжает делать ставку на силовое решение, несмотря на ухудшение ситуации.

Эксперты предупреждают, что дальнейшая эскалация может привести к региональному кризису, который затронет всю Западную Африку.

