4 мая 2026, понедельник, 14:51
«Это серьезный сигнал Москве»

  • 4.05.2026, 14:51
«Это серьезный сигнал Москве»

О чем предупреждал украинский дрон над Москвой.

Дрон, обломки которого упали в Москве, предупреждает кремлевского диктатора Владимира Путина о том, что беспилотник может прилететь на Красную площадь во время парада 9 мая.

Такое мнение на Radio NV высказал капитан 1-го ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко, комментируя дронный удар по российской столице.

«Прежде всего, это психологическое давление на руководство Российской Федерации… Эти советско-российские традиции являются основой идеологии современной РФ. Скоро будет 100 лет с начала Второй мировой войны, ветеранов уже нет, а они все еще отмечают… Все равно они это подают как победу российского, советского народа», – сказал Рыженко.

«Это такая часть государственной политики – победобесие, мы непобедимы… И вот такой удар, даже относительно небольшой, но воспринимается он визуально очень эмоционально. И это уже всем известно, все средства массовой информации об этом ударе говорят, есть репортажи в СМИ. Это такой серьезный сигнал Москве о том, что может прилететь и на Красную площадь, когда там будет проходить парад… Сигнал о том, что наши возможности увеличиваются, и они асимметричны», – подчеркнул Рыженко.

По его словам, любая система противовоздушной обороны (ПВО) не дает 100-процентную гарантию защиты любой территории или объекта. В то же время плотность средств ПВО, расположенных вокруг Москвы, очень высока. По количеству и мощности соответствующие средства можно сравнить лишь с теми, что «выставлены» в районе Крымского моста.

«Думаю, что россияне оценивают угрозу накануне 9 мая и стянули дополнительные системы (в Москву – прим.) из других регионов», – отметил эксперт.

Он добавил, что таким образом Кремль, очевидно, оголил свои другие объекты, которые могут представлять интерес для ВСУ.

