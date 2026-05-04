закрыть
4 мая 2026, понедельник, 14:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Лучшим смартфоном Apple признана модель шестилетней давности

  • 4.05.2026, 14:19
Лучшим смартфоном Apple признана модель шестилетней давности

Что в ней особенного.

Бенчмарк AnTuTu опубликовал очередной рейтинг, только на этот раз не самых мощных смартфонов, а топ мобильных устройств Apple, которыми (согласно опросам) владельцы техники бренда довольны больше всего. В первой десятке много старых моделей iPad и iPhone.

Если смотреть только на смартфоны, то лидером является iPhone 12 mini (95,78% лайков). Считающийся провальным из-за низких продаж смартфон любят за компактные размеры, яркий 5,4-дюймовый OLED-экран, мощный чипсет, достаточные фотовозможности и продолжающуюся поддержку iOS, несмотря на выход более шести лет назад.

Еще один любимчик пользователей – iPhone SE 2 с оценкой 94,76%. Если нужна актуальная версия iOS и небольшой корпус, то это практически идеальный выбор по соотношению цена/качество на вторичном рынке, отметили эксперты.

Самый новый смартфон в списке – iPhone 16e, удовлетворивший 93,33% пользователей. Устройство оказалось удачным, особенно с точки зрения баланса характеристик, автономности и повседневного использования, несмотря на ряд существенных технических упрощений. В топ-10 также оказался iPhone 8, выпущенный в 2017 году.

Безусловным лидером «народного» рейтинга Apple является iPad Air 4. Недорогой планшет вышел еще в 2020 году и даже в 2026 году остается актуальным и мощным устройством.

Меж тем до анонса новых iPhone 18 осталось меньше 5 месяцев. СМИ пишут, что Apple изменит стратегию выпуска, разделив релизы: этой осенью выйдут самые премиальные iPhone 18 Pro, 18 Pro Max и складной Айфон, а обычные iPhone 18 и iPhone Air 2 задержатся до весны 2027-го.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип