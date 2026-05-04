Лучшим смартфоном Apple признана модель шестилетней давности 4.05.2026, 14:19

Что в ней особенного.

Бенчмарк AnTuTu опубликовал очередной рейтинг, только на этот раз не самых мощных смартфонов, а топ мобильных устройств Apple, которыми (согласно опросам) владельцы техники бренда довольны больше всего. В первой десятке много старых моделей iPad и iPhone.

Если смотреть только на смартфоны, то лидером является iPhone 12 mini (95,78% лайков). Считающийся провальным из-за низких продаж смартфон любят за компактные размеры, яркий 5,4-дюймовый OLED-экран, мощный чипсет, достаточные фотовозможности и продолжающуюся поддержку iOS, несмотря на выход более шести лет назад.

Еще один любимчик пользователей – iPhone SE 2 с оценкой 94,76%. Если нужна актуальная версия iOS и небольшой корпус, то это практически идеальный выбор по соотношению цена/качество на вторичном рынке, отметили эксперты.

Самый новый смартфон в списке – iPhone 16e, удовлетворивший 93,33% пользователей. Устройство оказалось удачным, особенно с точки зрения баланса характеристик, автономности и повседневного использования, несмотря на ряд существенных технических упрощений. В топ-10 также оказался iPhone 8, выпущенный в 2017 году.

Безусловным лидером «народного» рейтинга Apple является iPad Air 4. Недорогой планшет вышел еще в 2020 году и даже в 2026 году остается актуальным и мощным устройством.

Меж тем до анонса новых iPhone 18 осталось меньше 5 месяцев. СМИ пишут, что Apple изменит стратегию выпуска, разделив релизы: этой осенью выйдут самые премиальные iPhone 18 Pro, 18 Pro Max и складной Айфон, а обычные iPhone 18 и iPhone Air 2 задержатся до весны 2027-го.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com