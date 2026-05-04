закрыть
4 мая 2026, понедельник, 14:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Минчанка передала мошенникам 200 тысяч рублей

  • 4.05.2026, 14:32
Минчанка передала мошенникам 200 тысяч рублей

Она этого сделала «для декларирования».

Минчанка передала более 200 тысяч рублей мошенникам под предлогом «декларирования», сообщили в СК.

По данным следствия, 59-летняя минчанка отдала все накопления мошенникам, при этом продав машину и оформив кредиты. Все средства она передавала курьеру аферистов. После выполнения инструкций злоумышленников женщина отправилась в Гомель, сняла номер в гостинице и ожидала возврата денег. Вскоре она поняла, что ее обманули, после чего обратилась в милицию.

В МВД также сообщили, что за прошедшие сутки ведомство получило около 100 сообщений о звонках телефонных мошенников. В результате отделом организации обработки мошеннических операций МВД заблокировал возможность совершения платежей в адрес 12 иностранных платежных реквизитов и приостановил расходные операции по 30 счетам.

Оперативниками задержаны двое курьеров, работавших в интересах аферистов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бунт «кожугетовцев»
Бунт «кожугетовцев» Александр Невзоров
Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип