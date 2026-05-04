Минчанка передала мошенникам 200 тысяч рублей 4.05.2026, 14:32

Она этого сделала «для декларирования».

Минчанка передала более 200 тысяч рублей мошенникам под предлогом «декларирования», сообщили в СК.

По данным следствия, 59-летняя минчанка отдала все накопления мошенникам, при этом продав машину и оформив кредиты. Все средства она передавала курьеру аферистов. После выполнения инструкций злоумышленников женщина отправилась в Гомель, сняла номер в гостинице и ожидала возврата денег. Вскоре она поняла, что ее обманули, после чего обратилась в милицию.

В МВД также сообщили, что за прошедшие сутки ведомство получило около 100 сообщений о звонках телефонных мошенников. В результате отделом организации обработки мошеннических операций МВД заблокировал возможность совершения платежей в адрес 12 иностранных платежных реквизитов и приостановил расходные операции по 30 счетам.

Оперативниками задержаны двое курьеров, работавших в интересах аферистов.

