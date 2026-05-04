Путин сменил командующего ПВО РФ

Путин сменил командующего ПВО РФ4
- 4.05.2026, 13:36
Из-за провалов с атаками дронов.
Путин сменил командующего воздушно-космическими войсками РФ, в состав которых входят сил противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО, ПРО).
Вместо генерала Виктора Афзалова, который руководил ВКС с 2023 года, на этот пост назначен генерал-полковник Александр Чайко, сообщает РБК со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
54-летний Чайко, выпускник Московского суворовского училища, в конце 2010-х командовал российскими войсками в Сирии, а с 2021 года руководил Восточным военным округом. По данным ЕС, награжденный званием Герой России Чайко причастен с событиям в Буче: он руководил группировкой, которую обвиняют в массовых убийствах мирных жителей под Киевом. 16 марта 2026 года, в четвертую годовщину трагедии, Евросоюз ввел персональные санкции Чайко наряду с еще 8 российскими военными.
Сменить командующего ВКС — сил, ответственных в том числе за ПВО, — Путин решил после серии атак беспилотников, отразить которые противоздушная оборона не смогла.