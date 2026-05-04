В Беларуси задержали фуру с товарами из Китая 4.05.2026, 13:46

В чем причина?

Казахстанский перевозчик попытался сэкономить почти 600 тысяч рублей на таможенных платежах, пытаясь ввезти в Беларусь крупную партию товаров из Китая.

Во время досмотра фуры беларусские таможенники нашли 90 тысяч товаров, которые не были указаны в сопроводительных документах. Среди них были наборы косметики, коробки для хранения, фонари, часы, светильники, сумки, эндоскопы и другая продукция.

«Стоимость незаявленных товаров составила более 1,8 млн рублей. А это почти 583 тысячи рублей экономии на таможенных платежах», — рассказали в Государственном таможенном комитете.

В отношении перевозчика составили протокол. Нарушителю грозит штраф в размере до 30% от их стоимости незаконно ввезенных товаров. Ему также предстоит перечислить в казну недостающие платежи.

