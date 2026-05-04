Навроцкий поблагодарил Трампа за освобождение Почобута

Навроцкий поблагодарил Трампа за освобождение Почобута1
- 4.05.2026, 13:26
Разговор между президентами США и Польши прошел вечером 3 мая.
Президент Польши Кароль Навроцкий провёл телефонный разговор со своим американским коллегой Дональд Трамп.
Об этом сообщили в канцелярии Навроцкого в социальной сети X.
Dziś wieczorem, w dniu Święta Narodowego Trzeciego Maja, Prezydent RP Karol Nawrocki odbył rozmowę telefoniczną z Prezydentem USA Donaldem Trumpem.— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) May 3, 2026
Karol Nawrocki podziękował amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta.… pic.twitter.com/5BMEIDjU3h
Как отметили в офисе президента Польши, разговор между Навроцким и Трампом состоялся вечером 3 мая.
Навроцкий поблагодарил Трампа за усилия и вклад в освобождение журналиста Анджея Почобута, приговорённого режимом Лукашенко к восьми годам колонии усиленного режима.
Также президенты обсудили текущую ситуацию в сфере безопасности. Ключевой темой разговора стало присутствие американских войск в Европе.
«Оба лидера ещё раз подтвердили прочность и важность польско-американского союза», — добавили в офисе польского президента.