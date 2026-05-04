Навроцкий поблагодарил Трампа за освобождение Почобута 1 4.05.2026, 13:26

Кароль Навроцкий и Дональд Трамп

Разговор между президентами США и Польши прошел вечером 3 мая.

Президент Польши Кароль Навроцкий провёл телефонный разговор со своим американским коллегой Дональд Трамп.

Об этом сообщили в канцелярии Навроцкого в социальной сети X.

Dziś wieczorem, w dniu Święta Narodowego Trzeciego Maja, Prezydent RP Karol Nawrocki odbył rozmowę telefoniczną z Prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Karol Nawrocki podziękował amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta.… pic.twitter.com/5BMEIDjU3h — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) May 3, 2026

Как отметили в офисе президента Польши, разговор между Навроцким и Трампом состоялся вечером 3 мая.

Навроцкий поблагодарил Трампа за усилия и вклад в освобождение журналиста Анджея Почобута, приговорённого режимом Лукашенко к восьми годам колонии усиленного режима.

Также президенты обсудили текущую ситуацию в сфере безопасности. Ключевой темой разговора стало присутствие американских войск в Европе.

«Оба лидера ещё раз подтвердили прочность и важность польско-американского союза», — добавили в офисе польского президента.

