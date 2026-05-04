Что происходит на границе Беларуси с ЕС 4.05.2026, 13:19

Около 800 авто ожидают въезда в Польшу.

Около 800 транспортных средств ожидают въезда в Польшу после выходных. Об этом сообщили в Госпогранкомитете Беларуси в понедельник, 4 мая.

По данным ГПК, наибольшие очереди грузовых авто фиксируются на польском направлении. Перед пунктом пропуска Кукурыки (Козловичи) скопилось 310 фур, перед Бобровниками (Берестовица) — 105. За сутки поляки оформили из Беларуси 16% транспортных средств от нормы.

На литовском направлении фиксируется незначительное скопление грузовиков, следующих в Евросоюз.

Что касается легковушек, очереди зафиксированы только на въезд в Польшу. Наибольшее скопление – перед погранпереходом Тересполь (Брест): там насчитывается 330 авто.

