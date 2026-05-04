Австрия объявила трех дипломатов РФ персонами нон-грата 4.05.2026, 12:25

Их подозревают в шпионаже.

Из-за возможной разведдеятельности Австрия выслала трех российских дипломатов, усилив давление на Москву. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра иностранных дел страны Беате Майнль-Райзингер.

Дипломаты объявлены персонами нон-грата из-за «леса антенн» на крышах дипломатических зданий, которые могут использоваться для шпионажа.

«Недопустимо, чтобы дипломатический иммунитет использовался для шпионажа», — заявила глава МИД Австрии.

Она подтвердила, что трое дипломатов уже покинули страну.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com