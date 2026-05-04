Австрия объявила трех дипломатов РФ персонами нон-грата

  • 4.05.2026, 12:25
Их подозревают в шпионаже.

Из-за возможной разведдеятельности Австрия выслала трех российских дипломатов, усилив давление на Москву. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министра иностранных дел страны Беате Майнль-Райзингер.

Дипломаты объявлены персонами нон-грата из-за «леса антенн» на крышах дипломатических зданий, которые могут использоваться для шпионажа.

«Недопустимо, чтобы дипломатический иммунитет использовался для шпионажа», — заявила глава МИД Австрии.

Она подтвердила, что трое дипломатов уже покинули страну.

