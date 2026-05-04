В Армению вылетит «европейский кибердесант» 4.05.2026, 12:56

Стране понадобиться помощь на предстоящих парламентских выборах.

Европейский союз усиливает сотрудничество с Арменией и направляет в страну группу экспертов, специализирующихся на противодействии кибератакам, дезинформации и внешнему вмешательству. Это происходит на фоне растущей политической напряженности и подготовки к парламентским выборам в июне, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

В рамках новой инициативы ЕС планирует отправить в Армению миссию из 20–30 гражданских специалистов сроком на два года. Их задача — укрепление защиты от информационного давления, кибератак и незаконных финансовых потоков. Дополнительно создается оперативная группа быстрого реагирования, которая будет работать до выборов.

Параллельно в Ереване проходит первый в истории саммит между ЕС и Арменией. На встрече обсуждаются вопросы экономики, энергетики, транспорта и расширения сотрудничества. Брюссель также рассматривает возможность развития безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Армении.

В ЕС подчеркивают, что страна сталкивается с масштабными информационными кампаниями и киберугрозами, а будущие выборы должны пройти без внешнего влияния.

Армения традиционно находилась в орбите влияния России, однако в последние годы курс страны постепенно смещается в сторону Европы. Это связано как с политическими изменениями внутри страны, так и с разочарованием в прежних союзнических отношениях.

Одновременно Армения сталкивается с экономическим и политическим давлением, включая торговые ограничения и предупреждения о возможном пересмотре энергетических поставок со стороны России.

В ЕС считают текущий этап ключевым для будущей ориентации страны и подчеркивают необходимость защиты демократического процесса.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com