закрыть
4 мая 2026, понедельник, 13:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Армению вылетит «европейский кибердесант»

  • 4.05.2026, 12:56
В Армению вылетит «европейский кибердесант»

Стране понадобиться помощь на предстоящих парламентских выборах.

Европейский союз усиливает сотрудничество с Арменией и направляет в страну группу экспертов, специализирующихся на противодействии кибератакам, дезинформации и внешнему вмешательству. Это происходит на фоне растущей политической напряженности и подготовки к парламентским выборам в июне, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

В рамках новой инициативы ЕС планирует отправить в Армению миссию из 20–30 гражданских специалистов сроком на два года. Их задача — укрепление защиты от информационного давления, кибератак и незаконных финансовых потоков. Дополнительно создается оперативная группа быстрого реагирования, которая будет работать до выборов.

Параллельно в Ереване проходит первый в истории саммит между ЕС и Арменией. На встрече обсуждаются вопросы экономики, энергетики, транспорта и расширения сотрудничества. Брюссель также рассматривает возможность развития безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Армении.

В ЕС подчеркивают, что страна сталкивается с масштабными информационными кампаниями и киберугрозами, а будущие выборы должны пройти без внешнего влияния.

Армения традиционно находилась в орбите влияния России, однако в последние годы курс страны постепенно смещается в сторону Европы. Это связано как с политическими изменениями внутри страны, так и с разочарованием в прежних союзнических отношениях.

Одновременно Армения сталкивается с экономическим и политическим давлением, включая торговые ограничения и предупреждения о возможном пересмотре энергетических поставок со стороны России.

В ЕС считают текущий этап ключевым для будущей ориентации страны и подчеркивают необходимость защиты демократического процесса.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Ждать осталось недолго
Ждать осталось недолго Михаил Крутихин
Очень показательные признаки
Очень показательные признаки Юрий Федоренко
КГБ против бормашины
КГБ против бормашины Ирина Халип
Болотный диктатор может открывать купальный сезон
Болотный диктатор может открывать купальный сезон Юрий Федоренко