Le Figaro: Ереван принимает лидеров Европы и посылает сигнал Кремлю 1 30.04.2026, 12:59

В Брюсселе отмечают рекордный уровень сотрудничества с Арменией.

Армения готовится принять десятки европейских лидеров в начале мая, стремясь укрепить связи с ЕС и снизить зависимость от России. В Ереване пройдут сразу два крупных мероприятия — саммит Европейского политического сообщества 4 мая и встреча Армения–ЕС на следующий день. Это станет важным сигналом о внешнеполитических приоритетах страны, пишет Le Figaro (перевод — сайт Charter97.org).

Премьер-министр Армении Никол Пашинян продвигает стратегию «диверсификации», пытаясь развивать отношения одновременно с Западом и Москвой. В последние годы Ереван сделал шаги в сторону Европы, включая закон о намерении подать заявку на вступление в ЕС. В Брюсселе отмечают, что отношения с Арменией сейчас находятся на самом высоком уровне за всю историю.

Однако этот курс осложняется сохраняющимися связями с Россией. Армения остается членом Евразийского экономического союза и формально входит в ОДКБ, несмотря на заморозку участия. Москва уже предупреждала, что одновременное участие в конкурирующих блоках невозможно.

Отношения между Ереваном и Кремлем заметно ухудшились, в том числе из-за недовольства Армении пассивной позицией российских миротворцев в конфликтах с Азербайджаном. Тем не менее эксперты считают, что Россия не заинтересована в разрыве, поскольку Армения остается ее ключевым партнером в регионе.

Внутри страны отношение к европейскому курсу неоднозначное. Хотя поддержка интеграции с ЕС растет, многие сомневаются в ее реальности и опасаются ухудшения отношений с Москвой. В итоге Ереван продолжает осторожно балансировать между двумя центрами силы, стараясь укрепить свою самостоятельность без резких шагов.

