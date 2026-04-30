«Польское Радио»: Анджей Почобут будет приглашен в Сейм Польши

«Польское Радио»: Анджей Почобут будет приглашен в Сейм Польши1
- 30.04.2026, 12:56
Названа возможная дата.
Анджей Почобут будет приглашен в Сейм Польши. Об этом неофициально узнало «Польское Радио». Палата представителей намерена особым образом поблагодарить его за его деятельность.
Первая возможная дата — это ближайшее заседание Сейма. Также рассматривается организация специальной церемонии раньше. Детали должны быть согласованы между членами президиума и представителями парламентских фракций.
Напомним, Анджей Почобут вышел на свободу в результате обмена на белорусско-польской границе по формуле «пять на пять».
В феврале 2023 года суд в Гродно приговорил Анджея Почобута к 8 годам колонии по статьям о разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК) и призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности (статья 361-3 УК).
Анджея несколько раз помещали в ПКТ в новополоцкой колонии. В заключении он сильно похудел, перенес операцию по удалению язв на коже. В октябре 2025 года он заочно получил Премию Сахарова, в ноябре он получил высшую награду Польши — орден Белого орла.
В 2024 году Анджей Почобут стал почетным гражданином Варшавы.