30 апреля 2026, четверг, 13:39
«Польское Радио»: Анджей Почобут будет приглашен в Сейм Польши

  • 30.04.2026, 12:56
Анджей Почобут

Названа возможная дата.

Анджей Почобут будет приглашен в Сейм Польши. Об этом неофициально узнало «Польское Радио». Палата представителей намерена особым образом поблагодарить его за его деятельность.

Первая возможная дата — это ближайшее заседание Сейма. Также рассматривается организация специальной церемонии раньше. Детали должны быть согласованы между членами президиума и представителями парламентских фракций.

Напомним, Анджей Почобут вышел на свободу в результате обмена на белорусско-польской границе по формуле «пять на пять».

В феврале 2023 года суд в Гродно приговорил Анджея Почобута к 8 годам колонии по статьям о разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК) и призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности (статья 361-3 УК).

Анджея несколько раз помещали в ПКТ в новополоцкой колонии. В заключении он сильно похудел, перенес операцию по удалению язв на коже. В октябре 2025 года он заочно получил Премию Сахарова, в ноябре он получил высшую награду Польши — орден Белого орла.

В 2024 году Анджей Почобут стал почетным гражданином Варшавы.

Юрий Федоренко
Алексей Копытько
Сергей Алексашенко
Александр Левченко