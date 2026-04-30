СМИ: Трамп готовит отправку спецназа в Иран 30.04.2026, 12:50

Для захвата запасов урана.

Президент США Дональд Трамп в четверг заслушает доклад главы Центрального командования ВС США (CENTCOM) Брэда ‌Купера с планом возможных новых операций против Ирана, сообщает Axios со ссылкой на неназванные источники (перевод — The Moscow Times).

По их словам, американское военное командование продумало короткую ‌и мощную серию бомбардировок территории ИРИ, в том числе, вероятно, и объектов инфраструктуры. Еще один план, ‌который, как ожидается, будет представлен Трампу, предусматривает установление контроля над частью Ормузского пролива для возобновления коммерческого судоходства. Как ‌отмечает Axios, такая операция может потребовать участия сухопутных войск.

Вашингтон надеется таким образом добиться от Тегерана большей сговорчивости на переговорах о ядерной программе, пишет издание. Кроме того, на брифинге может быть рассмотрен вариант захвата запасов высокообогащенного урана силами спецназа.

Между тем, Вашингтон призвал другие страны сформировать международную коалицию для обеспечения свободы ‌судоходства в Ормузском проливе, говорится в служебной ‌записке Госдепартамента, с которой ознакомился Reuters.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com