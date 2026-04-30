Путин призвал Россию брать пример с Чечни 30.04.2026, 13:25

Чтобы поднять рождаемость.

Российским регионам необходимо брать пример с Чечни в вопросе повышения рождаемости, заявил правитель РФ Владимир Путин. «Рождаемость очень хорошая в республике, это хорошо. Многие другие республики и субъекты Федерации должны брать пример с Чечни. И если бы у всех был такой уровень рождаемости, у нас не было бы демографических проблем и вызовов», — сказал Путин на встрече с главой республики Рамзаном Кадыровым.

Согласно данным Росстата, суммарный коэффициент рождаемости (СКР), отражающий среднее количество детей на одну женщину детородного возраста, по итогам 2025 года снизился в России до минимума с 1990-х — 1,374. При этом в Чечне показатель был почти вдвое выше и стал рекордным среди российских регионов — 2,596. Ранее Путин неоднократно призывал россиян поднять рождаемость, вернуться к традициям многодетности Древней Руси и заводить по 8 детей. В ходе визита в Федеральный центр медицины катастроф он поручил министру здравоохранения Михаилу Мурашко расширить проверку репродуктивной функции россиян, чтобы улучшить демографическую ситуацию.

Рождаемость в России продолжает падать 11-й год подряд, несмотря на нацпроект «Демография» стоимостью 4 трлн руб. В 2024-м число рождений детей, по данным Росстата, установило антирекорд с 1999 года. После этого ведомство перестало публиковать статистику по рождаемости. Согласно расчетам демографа Алексея Ракши, в 2025-м в России родилось минимальное число детей с рубежа XVIII–XIX веков — 1,178 млн. В первом квартале 2026-го на свет появились 271 тыс. младенцев, что на 6% меньше, чем годом ранее.

Ранее по поручению Путина была подготовлена демографическая стратегия «семейноцентризма». Она предполагает увеличение СКР до 1,6 к 2030 году и 1,8 — к 2036-му. В рамках стратегии чиновники намерены заняться укреплением института семьи и брака, а также продвигать «традиционные семейные ценности»: образы многодетных семей планируется внедрять в рекламу и медиаконтент, а для многовнуковых дедушек и бабушек ввести госнаграды.

