Toyota адаптировала легендарный Land Cruiser для города
- 30.04.2026, 14:37
Проект призван продемонстрировать универсальность одной из лучших моделей.
Toyota представила на выставке «Field Style Tokyo 2026» два концепта Land Cruiser. Легендарный внедорожник может адаптироваться к городской среде, пиште Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).
Первый проект основан на Land Cruiser 70 и выполнен в ретро-стиле. Бежевый кузов с окрашенными в цвет дисками, черно-серые полосы в духе 1980-х и массивные внедорожные шины сохраняют утилитарный характер модели. При этом автомобиль выглядит более аккуратным и «городским».
Второй концепт создан на базе Land Cruiser 250. Он получил матово-серый кузов, черные глянцевые элементы и 20-дюймовые колеса темного цвета. В отличие от первого варианта, он выглядит более современно и ориентирован на персонализацию будущих владельцев.
Toyota подчеркивает, что речь идет не о серийных моделях, а о дизайнерских исследованиях. Технические изменения не заявлены, а интерьер концептов не раскрывается.
Оба проекта демонстрируют потенциал подразделения Land Cruiser Base, которое также занимается созданием деталей для классических моделей и входит в программу GR Heritage Parts. Компания показывает, как легендарные внедорожники могут оставаться актуальными даже в городской среде.