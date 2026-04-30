Время Лукашенко прошло 6 Сергей Ковальчук

30.04.2026, 10:21

4,110

Фото: Getty Images

Польша и Литва жестко отвечают диктатору.

Если верить словам Коула, Лукашенко спит и видит Беларусь частью европейской семьи народов. А какие между родственниками могут быть санкции?

Судя по всему, мы с вами наблюдаем перевод с «ябатькинского» на нормальный язык фразы: снимите санкции, потому что они нам настолько помогают встать с колен, что мы уже с койки подняться не можем. Минск последовательно и через абсолютно всех агентов влияния продвигает мысль снятия с себя санкций.

Старания по обратному проворачиванию геополитического фарша отечественным МИДом приносят странный эффект.

С одной стороны, сегодняшняя американская администрация явно нашла общий язык с Минском в вопросах взаимного поглаживания правительственного эго – путем снятия американских санкций в обмен на живой товар.

С другой, без синхронного или хотя бы отложенного снятия европейских санкций толку от демонтажа санкционного барьера со стороны американцев пока маловато. Без европейских портов и железных дорог сырье из Беларуси не может дешево и быстро попадать на мировой рынок.

Именно с этим обстоятельством связаны попытки Лукашенко в очередной раз представить ЕС, а в первую очередь соседние Литву и Польшу, обиженными и неадекватными: мол, я уже и агентов ваших освободил и к вам отправил, и показываю, какой я отбеленный и пушистый, а вы всё чем-то недовольны.

Но и Польша, и Литва демонстрируют стойкость в вопросах реальной оценки минского режима как союзника Кремля в агрессии не только против Украины, но и как актора гибридных атак против стран ЕС.

Времена и реальность меняются. И если еще пару лет назад, заручившись американской поддержкой, Лукашенко на красном кабриолете вскочил бы в клуб уважаемых и рукопожатых, то сегодня адвокатирование главы последней диктатуры в Европе со стороны США выглядит для Брюсселя и национальных правительств ЕС скорее подозрительно, чем позитивно.

Сергей Ковальчук, «Салiдарнасць»

