«Лукашенко пытается оправдываться» 30.04.2026, 11:06

Украинский офицер поделился своей версией обмена на польско-белорусской границе.

Генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун считает, что именно Кремль мог заставить Лукашенко пойти на обмен по формуле «пять на пять» на белорусско-польской границе, в результате которого на свободу вышел журналист и лидер Союза поляков в Беларуси Анджей Почобут. Об этом украинский офицер рассказал в интервью сайту Charter97.org:

— Я думаю, что действительно координация шла через Кремль. Но Лукашенко был очень серьезной ширмой. При этом у него все же были свои интересы. Во-первых, речь шла о белорусском агенте, которого вернула Польша. Во-вторых, Лукашенко пытается оправдываться. У меня есть интерпретация обмена от режима Лукашенко, там очень интересно написано: «Мы своих не кидаем, у нас наш человек, а вместо этого мы экстремиста, авантюриста, националиста — этого Анджея Почобута — отдали в Польшу, и пускай он там себе и живет в этой Польше».

Такая риторика нужна для того, чтобы показать, мол, именно мы тут были главными во всем этом процессе. Так это выглядит в заявлении режима Лукашенко, хотя по большому счету понятно, что за их спиной стояла Россия. И России были важны и этот ученый, и эта авантюристка из Молдовы, и свой агент из Молдовы. Ну и потом Россия же отдала двух офицеров молдавских спецслужб. Это была игра Москвы.

