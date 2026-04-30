Орбан хочет уйти с поста главы «Фидес» 3 30.04.2026, 11:42

Виктор Орбан

Однако однопартийцы не отпускают премьера Венгрии.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который покидает пост после поражения на выборах, на заседании партии «Фидес» заявил о намерении уйти и с должности руководителя политсилы.

Об этом сообщило венгерское издание Telex во вторник, 28 апреля.

Однако в «Фидес» заявление Орбана не одобрили. Один из основателей партии Тамаш Дойч — многолетний соратник Орбана — заявил, что все решится на съезде 13 июня. По словам Дойча, если съезд выразит доверие Виктору Орбану, тот останется главой «Фидес».

Как отметил еще один представитель «Фидес» Эрик Банки, на заседании 28 апреля обсуждались причины, приведшие к поражению партии на парламентских выборах. На вопрос, будет ли на июньском съезде другой кандидат на руководящую должность, кроме Орбана, Банки ответил несколько завуалировано — в частности он сказал, что сначала состоится обновление руководящего состава в местных группах, а затем эти группы выберут делегатов, которые смогут выдвигать кандидатов на различные должности.

