«Лукашенко может повторить судьбу Хаменеи или Мадуро» 30.04.2026, 12:07

Правителю придется «откручивать гайки».

Спецпосланник президента США Джон Коул заявил, что до конца года все белорусские политзаключенные могут выйти на свободу. Yасколько это реально и что нужно сделать, чтобы это произошло? Об этом сайт Charter97.org спросил экс-политзаключенного, координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгения Афнагеля:

— Здесь важно отметить, что речь идет о тех политзаключенных, которые внесены в официальные списки правозащитных организаций. Кроме них, в Беларуси сотни людей отбывает наказание за участие в протестах, за помощь Украине, но мы даже не знаем ни их имен, ни их точного количества.

Поэтому я бы хотел обратиться к родственникам политзаключенных: максимальная огласка — это ключ к свободе ваших близких. Если о человеке ничего не известно, а таких было много даже тогда, когда я отбывал наказание в колонии, в тюрьме, то добиться их освобождения будет намного сложнее.

Необходимо продолжать давление на режим и одновременно вести с ним переговоры об освобождении всех политзаключенных и прекращении репрессий. Я уверен, что до конца года все узники, которые есть в списках правозащитных организаций, выйдут из тюрем. Это вполне реально. У Лукашенко нет другого выхода, кроме как начать откручивать гайки, потому что иначе его просто ждет судьба Мадуро — в лучшем случае, а в худшем — Хаменеи.

