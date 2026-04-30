30 апреля 2026, четверг, 12:17
«Лукашенко может повторить судьбу Хаменеи или Мадуро»

  • 30.04.2026, 12:07
«Лукашенко может повторить судьбу Хаменеи или Мадуро»

Правителю придется «откручивать гайки».

Спецпосланник президента США Джон Коул заявил, что до конца года все белорусские политзаключенные могут выйти на свободу. Yасколько это реально и что нужно сделать, чтобы это произошло? Об этом сайт Charter97.org спросил экс-политзаключенного, координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгения Афнагеля:

— Здесь важно отметить, что речь идет о тех политзаключенных, которые внесены в официальные списки правозащитных организаций. Кроме них, в Беларуси сотни людей отбывает наказание за участие в протестах, за помощь Украине, но мы даже не знаем ни их имен, ни их точного количества.

Поэтому я бы хотел обратиться к родственникам политзаключенных: максимальная огласка — это ключ к свободе ваших близких. Если о человеке ничего не известно, а таких было много даже тогда, когда я отбывал наказание в колонии, в тюрьме, то добиться их освобождения будет намного сложнее.

Необходимо продолжать давление на режим и одновременно вести с ним переговоры об освобождении всех политзаключенных и прекращении репрессий. Я уверен, что до конца года все узники, которые есть в списках правозащитных организаций, выйдут из тюрем. Это вполне реально. У Лукашенко нет другого выхода, кроме как начать откручивать гайки, потому что иначе его просто ждет судьба Мадуро — в лучшем случае, а в худшем — Хаменеи.

Юрий Федоренко
Алексей Копытько
Сергей Алексашенко
