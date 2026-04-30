Сенсационный шаг ОАЭ 30.04.2026, 12:15

Абу-Даби идет по пути сотрудничества с США и Израилем.

Выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК стал не только неожиданным ударом по нефтяному картелю, но и сигналом о формировании нового геополитического порядка на Ближнем Востоке. Решение Абу-Даби отражает стремление страны действовать более независимо и ставить собственные интересы выше коллективных договоренностей, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

На фоне войны с Ираном Эмираты усиливают военное и технологическое сотрудничество с Израилем. По данным источников, в страну были переброшены системы ПРО «Железный купол» вместе с израильскими военными. Это беспрецедентный шаг для региона, который еще недавно определялся жестким разделением между арабскими странами и Израилем.

Конфликт с Ираном стал серьезным испытанием для ОАЭ. По стране было выпущено около 2800 ракет и дронов — больше, чем по любым другим целям. В Абу-Даби сочли реакцию соседей по Персидскому заливу недостаточной и сделали ставку на укрепление связей с США и Израилем.

Экономические причины также сыграли роль. Ограничения ОПЕК сдерживали добычу нефти, не позволяя Эмиратам использовать до 30% своих мощностей. Выход из организации дает возможность нарастить производство и инвестировать в альтернативные маршруты экспорта, обходящие Ормузский пролив.

Решение также подчеркивает растущие противоречия с Саудовской Аравией. Несмотря на формальный союз, страны конкурируют за влияние, инвестиции и статус главного экономического центра региона. Разногласия усилились из-за политики добычи нефти и стратегических амбиций.

Аналитики отмечают, что ОАЭ стремятся выйти из тени Эр-Рияда и закрепить за собой роль самостоятельного центра силы. Война лишь ускорила этот процесс, обнажив слабость региональной координации и открыв окно возможностей для более решительной политики Абу-Даби.

Таким образом, шаг Эмиратов может стать поворотным моментом не только для нефтяного рынка, но и для всей системы союзов на Ближнем Востоке.

