30 апреля 2026, четверг, 12:17
Макрон оценил шутку короля Карла III в Белом доме

  • 30.04.2026, 12:02
Эммануэль Макрон
Фото: Getty Images

Он опубликовал видео.

Король Великобритании Карл III 28 апреля во время торжественной речи на государственном ужине в Восточном зале Белого дома с юмором ответил на высказывание президента США Дональда Трампа, сделанное ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Видео выступления монарха опубликовал телеканал Fox News на YouTube.

В январе Трамп, рассуждая о роли США во Второй мировой войне и комментируя идею «покупки» Гренландии, заявил, что без помощи Вашингтона европейцы «говорили бы по-немецки и, возможно, немного по-японски».

Спустя несколько месяцев Карл III публично отреагировал на эти слова.

«Вы заметили, что, если бы не Соединённые Штаты, европейские страны говорили бы по-немецки. А если бы не мы, вы бы говорили по-французски», — пошутил монарх.

Эта реплика вызвала бурную реакцию в зале — гости не смогли сдержать смех.

Позже шутку оценил и президент Франции Эммануэль Макрон: он опубликовал фрагмент выступления на своей странице в Instagram и прокомментировал: «Это было бы шикарно!».

