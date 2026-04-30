Макрон оценил шутку короля Карла III в Белом доме
- 30.04.2026, 12:02
Он опубликовал видео.
Король Великобритании Карл III 28 апреля во время торжественной речи на государственном ужине в Восточном зале Белого дома с юмором ответил на высказывание президента США Дональда Трампа, сделанное ранее на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Видео выступления монарха опубликовал телеканал Fox News на YouTube.
В январе Трамп, рассуждая о роли США во Второй мировой войне и комментируя идею «покупки» Гренландии, заявил, что без помощи Вашингтона европейцы «говорили бы по-немецки и, возможно, немного по-японски».
Спустя несколько месяцев Карл III публично отреагировал на эти слова.
«Вы заметили, что, если бы не Соединённые Штаты, европейские страны говорили бы по-немецки. А если бы не мы, вы бы говорили по-французски», — пошутил монарх.
Эта реплика вызвала бурную реакцию в зале — гости не смогли сдержать смех.
Позже шутку оценил и президент Франции Эммануэль Макрон: он опубликовал фрагмент выступления на своей странице в Instagram и прокомментировал: «Это было бы шикарно!».