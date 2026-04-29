Карл III тонко потроллил Трампа во время ужина

Карл III тонко потроллил Трампа во время ужина3
- 29.04.2026, 8:56
- 4,662
Король Великобритании и президент США обменялись шутками.
Во время торжественного ужина в США король Карл III и президент Дональд Трамп обменялись серией шуток, которые заметно разрядили атмосферу официального мероприятия. Впрочем, наибольшее внимание привлек ироничный выпад британского монарха о «французском языке», сообщает BBC.
В своей речи Карл III отреагировал на распространенный тезис Трампа о роли США в мировой истории.
«Вы недавно отметили, что если бы не Соединенные Штаты, европейские страны говорили бы на немецком», – сказал король, после чего с улыбкой добавил:
«Осмелюсь сказать, что если бы не мы, вы бы говорили по-французски…!»
Карл III не ограничился только этим. Он также напомнил о событиях поджога Белого дома в 1814 году, пошутив, что это была «британская попытка перестройки» резиденции президента США.
Трамп также не остался в стороне и начал свое выступление с комплимента монарху по поводу его выступления в Конгрессе, добавив шутку: «Вы заставили демократов встать – я бы никогда этого не смог сделать».