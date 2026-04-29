Лукашенко боится быть схваченным и вывезенным из страны? 8 29.04.2026, 9:06

Диктатора в поездке к украинской границе сопровождала усиленная охрана.

Во время рабочей поездки по Гомельской области Александр Лукашенко мог ночевать в своей резиденции в Лясковичах Петриковского района под усиленной охраной. «Радыё Свабода» получила спутниковый снимок, на котором виден его вертолет Ми-8, два десятка автомобилей, а также, вероятно, военная техника.

Ежегодная поездка в Чернобыльскую зону — редкий случай, когда используется эта резиденция Лукашенко, одна из семи загородных, известных журналистам.

С 24 по 27 апреля Александр Лукашенко посетил несколько районов Гомельской области — Мозырский, Петриковский и Наровлянский.

О местах, где он останавливался на ночь, его пресс-служба не сообщала. Однако, как выяснила «Свабода», по крайней мере одна остановка была сделана в его резиденции в деревне Лясковичи Петриковского района. Об этом свидетельствует спутниковый снимок, сделанный компанией Planet Labs 27 апреля в 8:53 утра.

На снимке виден вертолет белого цвета, который стоит на вертолетной площадке внутри территории резиденции и около 20 гражданских автомобилей разного назначения рядом с одним из въездов в нее. Также на снимке можно заметить 6 машин, которые могут принадлежать военным. Все они цвета хаки и стоят отдельно от остальных. Точный тип техники определить невозможно из-за качества полученного спутникового снимка, но по крайней мере три из них похожи на военные грузовики.

На доступных «Свабодзе» архивных спутниковых снимках этого объекта из прошлых лет видно, что подобного обычно здесь не наблюдается.

От резиденции в Лясковичах до украинской границы около 50 километров.

После начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году в небе над разными районами Гомельской области начали регулярно замечать беспилотники. Как правило, их полеты совпадали с массовыми воздушными атаками России на украинские города. Но своевременную информацию о полетах таких дронов на территорию Беларуси власти скрывают. Это подтвердил и сам Александр Лукашенко в одной из своих публичных речей.

То, что Лукашенко действительно мог быть в лясковичской резиденции утром 27 апреля (когда был сделан спутниковый снимок), подтверждают сообщения его пресс-службы. По их данным, 26 апреля он инспектировал молочно-товарный комплекс «Лясковичи», а на следующий день в 10:12 утра на вертолете прибыл в Наровлянский район. Между этими пунктами 86 километров.

Резиденция Лукашенко в Лясковичах — одна из семи известных независимым медиа загородных резиденций, которыми он пользуется. Она находится на берегу Припяти. В официальных документах называется «Комплексом по обслуживанию делегаций в природоохранном парке «Припятский»». В свою очередь национальный парк «Припятский» непосредственно подчинен Управлению делами Лукашенко.

Последняя официально известная встреча, которая произошла в лясковичской резиденции, проходила более четырех лет назад, в 2022 году. Тогда здесь в самом начале полномасштабной войны прошли короткие переговоры украинской и российской сторон. В 2017 году здесь проходила неформальная встреча Лукашенко с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко.

Доступа для обычных людей в резиденцию нет. Александр Лукашенко ее использует только для своих почти ежегодных весенних поездок в Гомельскую область.

Возле резиденции построены три вертолетные площадки, на ее территории размещены здание-дворец, около шести гостевых домов, еще одно большое здание в лесу, спортивный комплекс, гаражи для автомобилей, несколько спусков к воде. Все это соединяют идеальные асфальтированные дорожки.

«Обычный деревянный дом, который крестьяне построили. Я до сих пор в этом доме живу», — рассказывал о резиденции Лукашенко в 2020 году.

Как выяснила «Свабода», сказал он эту фразу, когда сажал деревья на краю вертолетной площадки на так называемом «субботнике» вблизи той самой резиденции в Лясковичах.

В той же речи он сам признался, что отдавал приказ тогдашнему директору национального парка «Припятский» Степану Бамбизе построить этот «дом».

