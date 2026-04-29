Politico: Карл III бросил зашифрованный вызов Трампу 2 29.04.2026, 9:30

Фото: Getty Images

По вопросам Украины и НАТО.

Король Британии Карл III выступая в Конгрессе США сделал завуалированный сигнал президенту Дональду Трампу и республиканцам не сокращать помощь Украине.

Об этом сообщает Politico.

Выступая перед американским Конгрессом Карл III, упомянул об Украине в контексте поддержки Западом США на фоне теракта 11 сентября 2001 года. Politico считает, что таким образом британский монарх послал сигнал американскому президенту Дональду Трампу.

Издание отмечает, что «британские монархи передают свои политические послания в зашифрованной форме и упоминание об 11 сентября, прозвучавшее из уст Карла, заслуживает объяснения».

«Сразу после событий 11 сентября, когда НАТО впервые применило статью 5... мы вместе откликнулись на этот призыв, как это делают наши народы уже более века, бок о бок», - сказал король.

В Politico считают, что «это тщательно продуманный ответ Трампу и его союзникам в Конгрессе, который свидетельствует о том, что, несмотря на неоднократные заявления президента в последние недели, НАТО действительно оказало помощь Америке во время необходимости».

Издание указывает на то, что Карл намерен посетить мемориальный комплекс 11 сентября в Нью-Йорке, «поэтому теракты, произошедшие там почти 25 лет назад, являются для него чрезвычайно актуальными».

Politico отмечает, что британский король выражает совсем другую позицию, чем Трамп, который непрерывно критикует Украину и ее президента Владимира Зеленского, с которым Карл неоднократно имел частные встречи в последние годы.

Выступление короля прозвучало на фоне изменений в политике США относительно дальнейшей поддержки Киева, в частности после сокращения военной помощи Украине со стороны администрации Дональда Трампа.

