«У этой истории было много поворотов»: Туск рассказал, что помогло освободить Почобута 1 29.04.2026, 9:43

Дональд Туск

Белорусский режим менял мнение в последний момент.

Премьер-министр Польши Дональд Туск во время пресс-конференции по поводу освобождения 28 апреля политзаключенного журналиста Анджея Почобута, рассказал, как готовился обмен, кто в нем участвовал и что сделало его возможным.

Белорусская сторона меняла мнение в последний момент

По словам Дональда Туска, дело по освобождению Анджея Почобута – «это долгая и очень сложная, но одновременно – сенсационная история».

Много раз польская сторона предпринимала попытки убедить власти Беларуси, чтобы они освободили политзаключенного журналиста, а в случае, если произойдет обмен, чтобы Почобут мог попасть в Польшу, но прежде всего – был на свободе.

«Как я уже сказал, эта история была долгой и в ней было много поворотов. Было очень трудно рассчитывать на надежность и честность с белорусской стороны. Будет достаточно упомянуть, что во время одной из последних попыток довести до обмена в последние 24 часа перед ним беларусы изменили мнение. <...> На этот раз наконец-то мы получили то, к чему стремились в течение последних более чем двух лет», – сказал Туск.

Польский премьер подчеркнул, что обмен стал возможным, благодаря тому, что в польских тюрьмах находились важные для Беларуси, России и Казахстана люди:

«Этот обмен не состоялся бы, если бы наши службы не задержали в соответствующем момент этих граждан. <...> Также были нужны лица, задержанные в связи с обвинениями в действиях против Румынии и Молдовы. Я разговаривал с властями Молдовы и Румынии, нужно было убедить их, чтобы присоединились к этому обмену. Это все было очень сложно, но мы сумели убедить их, и составили этот пакет из пяти человек для обмена, благодаря чему Анджей Почобут попал на польскую сторону».

Туск отметил, что сейчас все должны радоваться результатом, и также, что все, кто имеет отношение к этому освобождению, могут рассчитывать на его искреннюю благодарность. Отдельно премьер-министр подчеркнул роль польских спецслужб, особенно – Агентства разведки и Агентства внутренней безопасности, а также министра Томаша Семоняка, который «в течение нескольких месяцев приложил очень много усилий, чтобы дойти до этого счастливого финала».

Польша обещает Почобуту всестороннюю поддержку

Также Туск поблагодарил министра иностранных дел Радослава Сикорского, участие которого был необходимо.

Ключевую роль в освобождении Почобута, по словам польского премьера, сыграли Соединенные Штаты Америки, а именно – активные действия спецпосланника Дональда Трампа по делам Беларуси Джона Коула.

«Мы пару раз были близки к финалу, а позже другая сторона подводила или намеренно в последний момент выходила из этого процесса. На этот раз сотрудничество союзников и целеустремленность наших служб и дипломатов и очень солидная поддержка со стороны Вашингтона привели к этому счастливому окончанию», – сказал Туск.

Премьер-министр поделился впечатлениями от встречи с Почобутом и отметил, что был очень потрясен его первыми словами, а точнее – вопросом:

«Это было что-то невероятное, когда он говорил: «Но скажи, я смогу вернуться, если захочу?» И я ему сказал: «С сегодняшнего дня ты полностью свободный человек, ты будешь решать это, свое будущее, а от нас будешь иметь полную помощь, все, что тебе только будет нужно. Но мы будем уважать твое каждое решение». Он, как вы знаете, очень решительный и смелый человек, поэтому он явно не намерен отказываться от этого дела, которому он посвятил столько лет свободы и всю свою жизнь, но он может рассчитывать на нашу всестороннюю поддержку».

По словам Туска, Анджей Почобут пройдет медицинское обследование и сможет рассчитывать на помощь польского государства, независимо от того, какие примет дальше решения.

Кроме Почобута, в Польшу были переданы католический монах Гжегож Гавел и еще один гражданин Беларуси, который сотрудничал с польскими спецслужбами, но просьбе этого человека премьер-министр не назвал его имени.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com