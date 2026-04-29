Боец ВСУ рассказал о случаях каннибализма среди войск РФ 4 29.04.2026, 10:35

Шокирующие факты.

Украинские военные фиксируют критическую ситуацию среди российских оккупантов на островах в зоне боевых действий — из-за недостатка обеспечения там бывают случаи голодной смерти. По словам главного сержанта 40 отдельной бригады морской пехоты ВСУ Глеба Василеги с позывным «Бритва», зафиксированы также случаи каннибализма среди военнослужащих РФ.

В частности, в интервью Фокусу он рассказал, что российские подразделения продолжают пытаться прорываться к украинским позициям, в частности, используя лодки для высадки на контролируемый ВСУ берег.

По его словам, такие попытки выглядят малоэффективными и часто плохо спланированными. Оккупанты пытаются преодолеть значительные водные участки через плавни и серую зону, которая находится под контролем обеих сторон. При этом они действуют малыми группами — иногда только по одной-двум лодками, вероятно, пытаясь «прощупать» слабые места в обороне. Впрочем, как отмечает военный, эти попытки завершаются для них значительными потерями.

В то же время Василега отмечает, что ситуация на отдельных участках, в частности на островах, является критической для российских военных из-за проблем с логистикой и обеспечением. По его словам, зафиксированы случаи, когда оккупанты умирали от голода.

Кроме этого, украинские военные сообщают о единичных случаях каннибализма среди российских подразделений. По словам сержанта, такие факты были задокументированы смежными подразделениями, однако точное количество подобных инцидентов пока неизвестно.

«Точное количество назвать не могу, но знаю, что такие случаи были. В частности, подобный инцидент зафиксировали смежные подразделения. Сколько именно их было — сказать не могу, однако такие факты имели место», — отметил военный.

Он также подчеркнул, что для украинских военных главной задачей остается уничтожение противника независимо от обстоятельств, в которых тот находится.

«У нас нет выбора. Нам, по сути, безразлично, с кем мы воюем — наша задача заключается в уничтожении противника. Не имеет значения, кто он и какой он: с двумя, тремя или четырьмя ногами. Кто бы это ни был — его необходимо ликвидировать», — сказал он.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com