Минского студента обманули через «деканат» 2 29.04.2026, 11:05

Мошенники пошли на новую схему.

В Минске сотрудники уголовного розыска задержали 19-летнего студента одного из столичных вузов, который оказался одновременно жертвой мошенников и участником их преступной схемы, пишет «Зеркало».

Как сообщили в милиции, схема началась со звонка якобы от представителей деканата. Неизвестные связались со второкурсником и попросили назвать адрес электронной почты, объяснив это необходимостью отправить документы, связанные с учебой. Молодой человек поверил звонившим и сообщил нужные данные.

Позже ему пришло письмо, в котором говорилось, что его аккаунт якобы взломан. Чтобы «защитить данные», студенту предложили перейти по ссылке. После этого он попал в чат, который выглядел как сервис государственного портала «Е-паслуга». На самом деле это оказался поддельный ресурс, созданный мошенниками для дальнейшего давления и манипуляций.

Не подозревая обмана, студент начал выполнять указания злоумышленников. По их инструкции он отправился по двум адресам в Московском и Центральном районах Минска. Там, используя заранее оговоренные кодовые слова, молодой человек забрал у двух пенсионерок около 30 тысяч долларов.

После этого мошенники приказали ему выехать в соседнюю страну. Там студент передал все деньги другому курьеру. После возвращения в Минск его задержали сотрудники милиции.

По информации ГУВД, даже когда молодой человек уже находился в милиции, аферисты продолжали писать ему сообщения. В переписке содержались угрозы физической расправой, в том числе в адрес его родственников, а также запугивание возможной уголовной ответственностью.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности причастных к схеме.

