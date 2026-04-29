«Этот сигнал стоит услышать Москве» 3 29.04.2026, 12:15

Украина установила новый рекорд дальности ударов по РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет увеличивать дистанцию ударов по России. Впрочем, уже сейчас дроны достают до целей на расстоянии более 1500 км.

Об этом сообщает Chartrer97.org со ссылкой на пост Зеленского в Telegram.

Новая дистанция - более 1500 км

Зеленский назвал нынешний этап «дальнобойными санкциями» - новым направлением в применении украинского оружия против России.

«Расстояние по прямой - более 1500 км. Будем увеличивать соответствующие дистанции, и это вполне справедливые украинские ответы на российский террор», - написал президент Украины.

Что дают эти удары

По словам Зеленского, каждое попадание снижает возможности России в трех направлениях:

военная промышленность

логистика

нефтяной экспорт.

«Результаты очевидны для всех. То, что России надо заканчивать свою войну, тоже очевидно для всех. Время переходить к дипломатии, и этот сигнал стоит услышать Москве», - добавил президент Украины.

