В Беларуси подтвердили, что не выпустят за границу российских призывников 4 29.04.2026, 12:30

В Пограничном комитете подтвердили, что имеют общую базу данных с Россией.

Российские призывники, которые получили запрет на выезд за границу, не смогут выехать через Беларусь. Об этом журналистке «Белсата», которая обратилась как частное лицо, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

«Если ему не выставит Российская Федерация запрет выезда и все в порядке с документами, то выпустят», — ответили пограничники.

На днях сообщалось, что пограничники впервые не выпустили из Беларуси россиянина, который пытался вылететь из Минска сначала в Тбилиси, а потом в Ереван. Россиянин получил повестку в армию и должен был 29 апреля прийти на медосмотр. В специальном российском электронном реестре появился запрет на выезд его из РФ.

В Пограничном комитете Беларуси подтвердили, что имеют общую базу данных с Россией, и посоветовали обращаться «в компетентные органы Российской Федерации»:

«Если ответят, что выезд не ограничен, пожалуйста, можно выезжать с территории Беларуси. Если выезд запрещен, то все вопросы к Российской Федерации. Если лицо будет в базе, его не выпустят. Если не будет в базе ограниченных к выезду, мы выпустим».

Ранее российские призывники могли без проблем выехать через Беларусь.

