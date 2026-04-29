29 апреля 2026, среда, 13:38
В Беларуси запретили пирожное «Картошка»

В них нашли вредный консервант.

С 30 апреля Государственный комитет по стандартизации (Госстандарт) запретил продажу в Беларуси пирожных «Крошка-Картошка» российского производства. Причиной стало превышение допустимого уровня консерванта — сорбата калия. Впрочем, поводов для паники нет.

Подчеркнём: речь идёт не о всей продукции, а о конкретных пирожных ООО «Лима» из Воронежской области России. Поставщиком на территории Беларуси указано ООО «Витрум плюс» из Червенского района Минской области.

По данным предписания, продукция не соответствует требованиям техрегламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

В Госстандарте сообщили, что в составе пирожных выявлен консервант сорбат калия Е202. Эта добавка разрешена и сама по себе допустима, однако испытания показали превышение нормы: 2363,2 мг/кг при допустимом уровне 2 г/кг. Таким образом, показатель оказался выше допустимого в 1,18 раза.

