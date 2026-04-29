Российские врачи начали лечить с помощью ChatGPT

Российские врачи начали лечить с помощью ChatGPT3
- 29.04.2026, 14:32
Пациенты заволновались.
Многие нижегородские врачи начали использовать бот искусственного интеллекта ChatGPT для подготовки протоколов и заключений, сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов. По его словам, в электронных медицинских документах, которые жители региона получают на «Госуслугах» после приема у врача, стали появляться эмодзи — характерный признак текстов, сгенерированных ChatGPT. «Ничего плохого в этом нет, если ИИ-алгоритмы берут на себя рутину, а врач контролирует результат», — считает Никонов. По его данным, почти 20% нижегородских медиков регулярно используют ИИ для заполнения документации в поликлиниках и больницах. Еще 30% пока не умеют работать с такими инструментами, но хотят научиться.
При этом региональный Минздрав запретил использовать искусственный интеллект при подготовке медицинской документации, разослав в подведомственные учреждения соответствующее письмо. Также был введен запрет на появление смайлов в электронных документах. Документы со смайлами пациенты получали даже через «Госуслуги».
Как отмечает Никонов, проблема связана не столько с самим использованием нейросетей, сколько с качеством запросов к ним. «ИИ может ошибиться в дозировке или терминах, поэтому использовать его как черновик — отлично, но для финального текста — опасно», — заключил он.
Правительство решило до конца 2026 года внедрить технологии искусственного интеллекта в работу госбольниц на фоне нарастающего дефицита врачей, заявлял замминистра здравоохранения Вадим Ваньков. По его словам, с помощью ИИ врачи начнут обрабатывать данные исследований и все электронные медицинские карты россиян. «Использование программ позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях и экономить время врача на изучение документов и данных о пациенте», — сказал Ваньков. При этом он заверил, что нейросети станут только помощниками в постановке диагноза и выборе курса лечения.
Для внедрения ИИ врачей планируется массово обучить работе с соответствующими программами. Однако, как отметил Ваньков, многие врачи не понимают, зачем им нейросети. Также, по его словам, правительство в 2026 году намерено создать единую базу, в которую должны будут отправляться все обработанные нейросетями снимки пациентов (рентгены, КТ и МРТ), а также половина врачебных заключений.