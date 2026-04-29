Российские врачи начали лечить с помощью ChatGPT 3 29.04.2026, 14:32

1,000

Пациенты заволновались.

Многие нижегородские врачи начали использовать бот искусственного интеллекта ChatGPT для подготовки протоколов и заключений, сообщил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов. По его словам, в электронных медицинских документах, которые жители региона получают на «Госуслугах» после приема у врача, стали появляться эмодзи — характерный признак текстов, сгенерированных ChatGPT. «Ничего плохого в этом нет, если ИИ-алгоритмы берут на себя рутину, а врач контролирует результат», — считает Никонов. По его данным, почти 20% нижегородских медиков регулярно используют ИИ для заполнения документации в поликлиниках и больницах. Еще 30% пока не умеют работать с такими инструментами, но хотят научиться.

При этом региональный Минздрав запретил использовать искусственный интеллект при подготовке медицинской документации, разослав в подведомственные учреждения соответствующее письмо. Также был введен запрет на появление смайлов в электронных документах. Документы со смайлами пациенты получали даже через «Госуслуги».

Как отмечает Никонов, проблема связана не столько с самим использованием нейросетей, сколько с качеством запросов к ним. «ИИ может ошибиться в дозировке или терминах, поэтому использовать его как черновик — отлично, но для финального текста — опасно», — заключил он.

Правительство решило до конца 2026 года внедрить технологии искусственного интеллекта в работу госбольниц на фоне нарастающего дефицита врачей, заявлял замминистра здравоохранения Вадим Ваньков. По его словам, с помощью ИИ врачи начнут обрабатывать данные исследований и все электронные медицинские карты россиян. «Использование программ позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях и экономить время врача на изучение документов и данных о пациенте», — сказал Ваньков. При этом он заверил, что нейросети станут только помощниками в постановке диагноза и выборе курса лечения.

Для внедрения ИИ врачей планируется массово обучить работе с соответствующими программами. Однако, как отметил Ваньков, многие врачи не понимают, зачем им нейросети. Также, по его словам, правительство в 2026 году намерено создать единую базу, в которую должны будут отправляться все обработанные нейросетями снимки пациентов (рентгены, КТ и МРТ), а также половина врачебных заключений.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com