Координатор польских спецслужб рассказал подробности обмена Анджея Почобута 3 29.04.2026, 10:47

Томаш Семоняк (Слева) и Анджей Почобут

Фото: gov.pl

Польша до конца не была уверена, что журналист выйдет на свободу.

Министр-координатор специальных служб Польши Томаш Семоняк в эфире TVPinfo рассказал, как проходил обмен на польско-белорусской границе, в результате которого во вторник был освобожден лидер Союза поляков в Беларуси, журналист Анджей Почобут.

— Этот обмен был очень вероятен, потому что в него было вовлечено больше стран, чем только Польша и Беларусь. Однако в таких ситуациях никогда нет уверенности, что ничего не сорвётся, что Лукашенко не позвонит и не скажет: «Мы этого не делаем, потому что…». Так уже было ранее, когда мы были очень близки к обмену, — сказал Томаш Семоняк.

Переговоры, по словам Семоняка, длились несколько недель:

— Нужно было всё тщательно подготовить с обеих сторон. В этом обмене участвовали также граждане других государств — их нужно было доставить к границе. Всё было детально согласовано нашими службами, — добавил он.

— Перед 13:00, когда всё должно было начаться, мы с премьером смотрели на экран, где должны были появиться белорусы с Анджеем, и у нас не было уверенности. Эмоции в тот момент были огромные. Вчера другая сторона сдержала слово, но раньше бывало, что не сдерживала, — рассказал он.

Он добавил, что польские власти «очень интенсивно занимались делом Анджея Почобута в течение двух лет».

— Были разные ситуации — обещания, обязательства, переговоры. Большую роль сыграло МИД, а также сам премьер, который общался с лидерами других стран, чтобы довести этот обмен до конца. Это был труд многих людей. Вчера наступил финал, но до конца он не был гарантирован, потому что зависел от решения другой стороны, — сказал Семоняк.

— Условием польской стороны было то, что Анджей Почобут должен быть передан первым. Это было наше условие, принятое другой стороной. Для нас это было очевидно: нет Почобута — нет обмена, — подчеркнул он.

