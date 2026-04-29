В Петербурге вслед за Москвой отменили военную технику на параде Победы 6 29.04.2026, 14:48

Не будет даже восстановленного танка «Т-34».

В Санкт-Петербурге вслед за Москвой решили провести парад Победы 9 мая в усеченном формате. Мероприятие запланировано без традиционного прохода военной техники, пишет «Фонтанка». По данным издания, не будет даже восстановленного танка «Т-34», который в последние годы обычно выпускали первым. Участвовать в параде отправят курсантов военных вузов, но среди них не будет нахимовцев, суворовцев и кадетов.

На Дворцовой площади вместо трех трибун расположат лишь одну, а также не будут устанавливать смотровую площадку. Изначально планировалось, что за парадом смогут вживую наблюдать 5,6 тыс. гостей, но их число сократили в 18 раз — до 300 человек. При этом на трибуны пригласили ветеранов «СВО». Решение о проведении парада в таком виде было принято на совещании по безопасности с участием губернатора Петербурга и врио командующего Ленинградским военным округом, уточнила «Фонтанка». Накануне Минобороны РФ объявило, что на параде Победы 9 мая на Красной площади в Москве не будет колонны военной техники. В предыдущий раз парад в столице проводился без нее в 2007 году.

В Кремле заявили, что решение об отмене части парада связана с «террористической угрозой» со стороны Киева. «Принимаются все меры по минимизации опасности, парад будет, но давайте не забывать все-таки, что в прошлом году это был юбилейный парад. Широкоформатный, такой, который должен быть в круглую дату. Эта дата не юбилейная», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Парады без проезда тяжелой техники проводились в России с 1995 по 2007 год. С 2008 года ракетные комплексы РВСН, бронемашины и танки снова стали проходить по Красной площади. Рекордсменом стал юбилейный парад-2015: 194 единицы колесной и гусеничной техники разных лет, а также 140 самолетов и вертолетов. В свою очередь антирекорд установил парад 2024 года: 61 единица техники и всего 15 самолетов.

Пока остается неясным, кто из иностранных руководителей посетит парад-2026. «Мы сообщим позже», — пообещал Песков. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что гостями Путина станут несколько зарубежных политиков, однако имен не назвал. В текущем году в России отмечается 81-я годовщина победы в Великой Отечественной войне.

