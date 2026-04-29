Цены на нефть подскочили до максимума за месяц 29.04.2026, 15:01

После решения Трампа продолжать блокаду Ирана.

Цены на нефть поднялись на 3% в среду, а фьючерсы на Brent обновили месячный максимум ‌после сообщений о том, что США намерены продолжать блокаду иранских портов, что может усилить перебои в поставках из ключевого нефтедобывающего региона.

Фьючерсы на нефть марки Brent к 13:15 МСК выросли на 2,98% до $114,57 за баррель, марки WTI — на 3,51% до $103,44 за баррель.

Президент США Дональд Трамп ‌сказал помощникам, что нужно подготовиться к ‌длительной блокаде портов Ирана, сообщила во вторник The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. По словам источников WSJ, Трамп решил продолжить давление на Тегеран путем удушения экономики, особенно ‌экспорта нефти по морю

«Недавний скачок цен на нефть был вызван блокадой пролива. Если Трамп примет решение о продлении блокады, ‌перебои в поставках еще больше усилятся, что приведет к дальнейшему росту цен», — сказал Reuters Ян Ань из Haitong Futures.

Нефтяная монополия ОАЭ Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC) уведомила часть клиентов, ‌что в мае они смогут загрузить партии нефти двух сортов за пределами Персидского залива, сообщили два источника, знакомые с вопросом.

Инвесторы также анализируют последствия неожиданного решения Объединенных Арабских Эмиратов покинуть картель ОПЕК и группу ОПЕК+.

Внезапное объявление ОАЭ предвещает более сильное предложение на рынке в будущем, когда один из ведущих производителей не будет связан квотами, сказал Анх Фам из LSEG.

«Однако эффект не будет мгновенным, поскольку дополнительные баррели пока не поступят на рынок из-за продолжающейся блокады Ормузского пролива», — добавил он. Перекрытие пролива привело к активному изъятию нефти из ‌мировых резервуаров: запасы нефти в США на прошлой неделе снизились вторую неделю ‌подряд, и запасы бензина и дистиллятов также сократились, сообщил во вторник Американский институт нефти.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com