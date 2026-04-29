Итальянский автогигант Maserati празднует столетие
- 29.04.2026, 16:09
Итальянский автопроизводитель Maserati готовится отметить 100-летний юбилей — важную веху, которую в 2026 году бренд отпразднует масштабной программой по всему миру, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).
Компания, входящая в концерн Stellantis, объявила, что все мероприятия Maserati в течение года — от автоспортивных событий до выставок и культурных инициатив — будут посвящены столетию марки. Центральной темой станет кампания «100-летие трезубца», подчеркивающая наследие легендарного трезубца — символа бренда.
К празднованию присоединится и правительство Италии, будет выпущена специальная почтовая марка, посвященная Maserati как одному из символов национального промышленного и культурного успеха.
История компании началась в 1926 году на гоночных трассах. Уже в дебютном сезоне Maserati одержала победу в гонке Targa Florio. С тех пор бренд закрепил за собой репутацию одного из пионеров автоспорта, выиграв, в частности, чемпионат «Формулы-1» 1957 года с Хуаном Мануэлем Фанхио и добившись успехов на престижных соревнованиях по всему миру.
Несмотря на сложный путь с многочисленными сменами владельцев, Maserati сохранила свою идентичность и статус символа итальянской инженерии и стиля.