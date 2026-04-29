Группа Radiohead предсказала, какой будет жизнь в 2026 году 1 29.04.2026, 17:03

Почти за три десятилетия до нынешних событий.

Песня «Paranoid Android» группы Radiohead, написанная в конце 1990-х, неожиданно обрела новое звучание в контексте современной жизни. Многие слушатели отмечают, что идеи, заложенные в композиции и альбоме «OK Computer», удивительно точно отражают реальность 2026 года, пишет Far Out Magazine (перевод — сайт Charter97.org).

Фронтмен группы Том Йорк рассказывал, что вдохновением для песни стал личный опыт — вечер в Лос-Анджелесе, где постоянное внимание и просьбы о фотографиях вызвали у него чувство отчуждения. По его словам, окружающие казались «демонами с другой планеты», а происходящее — хаотичным и давящим.

Несмотря на личную природу истории, темы, поднятые в альбоме, вышли далеко за рамки частного переживания. «OK Computer» исследует влияние технологий на человека, рост социальной изоляции и ощущение потери контроля — проблемы, которые сегодня стали частью повседневной жизни.

Музыкальный релиз, созданный почти за три десятилетия до нынешних событий, все чаще называют пророческим. В эпоху социальных сетей и цифровой перегрузки идеи Radiohead звучат не как художественное преувеличение, а как точное описание современного мира.

