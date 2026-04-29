Максим Винярский: Это очень важный шаг для всех белорусов 29.04.2026, 17:17

Анджей Почобут остался верен своим принципам.

На белорусско-польской границе 28 апреля прошел обмен заключенными по формуле «пять на пять». Среди освобожденных — журналист и лидер польской диаспоры в Беларуси Анджей Почобут, который уже находится в Польше.

Политзаключенный провел за решеткой более пяти лет. В чем главный символ его несломленности для белорусов?

На этот и другие вопросы сайту Charter97.org ответил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь», экс-политзаключенный Максим Винярский.

— Это хороший пример того, что можно сохранить человеческое достоинство и свои принципы, не поступиться ими даже ради того, чтобы тебя освободили из тюрьмы. Я очень рад за Анджея Почобута, что еще одним человеком, который сохранил свою принципиальную позицию, на свободе стало больше.

Искренне поздравляю Анджея с освобождением, я очень рад за него и всех его близких. Это очень важный шаг для всех белорусов.

— Как приблизить момент освобождения всех узников режима Лукашенко?

— Нужно продолжать сопротивление, создавать препятствия для диктатора. Если бы ему не мешали, например, те же санкции, если бы ему не мешало то, что сейчас Литва не пускает транзит калия, ему не было бы ради чего и незачем торговаться живым товаром.

Поэтому нужно продолжать давление, требовать освобождения всех политзаключенных.

Довольно справедливо говорят те, кто отмечает, что Лукашенко сейчас видит перед собой определенные примеры. Он видит пример, когда можно договориться и что-то за это получить. И он видит, что если ты совсем недоговороспособен, то с тобой могут поступить иначе.

Напомню, Мадуро, например, ночью вытащили из президентской резиденции в Венесуэле. Аятолла Хаменеи теперь хорошо знает, чем заканчивается противостояние с великими державами. И поэтому на фоне того, что у россиян нет больших побед в войне, Лукашенко видит, что нужно идти на уступки.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com