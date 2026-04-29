29 апреля 2026, среда, 17:57
В России нашли мертвым чиновника, отвечавшего за изъятие скота

  29.04.2026, 17:27
Сергей Тур

Против действий властей выступали фермеры.

В Новосибирской области, где в феврале–марте массово изымали и уничтожали скот, при загадочных обстоятельствах скончался начальник отдела противоэпизоотических и карантинных мероприятий управления ветеринарии Сергей Тур. О его смерти «Интерфаксу» сообщил региональный центр ветеринарно-санитарного обеспечения: «Можем подтвердить… остальные вопросы — к полиции и следственным органам».

43-летнего чиновника нашли застреленным в собственном автомобиле, рассказали источники «Сибирского экспресса» и «BFM-Новосибирск». По одной из версий силовиков, это могло быть самоубийство. Тур отвечал за организацию карантина и изъятие домашних животных в очагах заболеваний. Незадолго до происшествия в отношении его отдела начались проверки.

При этом жена Тура заявила, что у него не выдержало сердце: «Он вчера умер, отказало сердце. Это связано с работой, напрямую с ней связано. Большая моральная и физическая нагрузка, большая ответственность». Она добавила, что некоторое время назад ее муж ушел на больничный. Правоохранители организовали проверку по факту смерти Тура.

Массовое изъятие и уничтожение скота в регионах Сибири и Поволжья началось зимой, пишет The Moscow Times. Власти ссылались на опасность распространения бешенства и пастереллеза. В Новосибирской области, где был введен режим ЧС и жесткий карантин с кордонами и запретом на передвижение, фермерам заявили о «новейшей» болезни, распространяющейся среди животных, но не назвали ее. По итогу было забито 90,5 тыс. голов, прямой ущерб составил 1,59 млрд рублей.

Действия властей спровоцировали протесты. Фермеры также приехали в Москву, чтобы пожаловаться президенту Владимиру Путину и в другие инстанции, отмечая, что в ряде случаев скот уничтожали без анализов и в отсутствие хозяев, а компенсации были недостаточными для покрытия убытков.

Туапсе — второй Белгород
