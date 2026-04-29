29 апреля 2026, среда, 19:38
Сооснователь Netflix: Мир переборщил с точными науками

  • 29.04.2026, 18:14
Рид Хастингс считает, что гуманитарные навыки возродятся благодаря ИИ.

Сооснователь Netflix Рид Хастингс заявил, что технологии, инженерия и математика теряют свою прежнюю значимость из-за развития ИИ. По его мнению, ИИ все активнее берет на себя аналитические и технические задачи, включая программирование и обработку данных, пишет Entrepreneur (перевод — сайт Charter97.org).

Хастингс отметил, что именно логические и структурированные области, такие как разработка ПО и медицина, станут первыми, где ИИ достигнет максимальной эффективности. В этих сферах конкурировать с машинами, по его словам, будет все сложнее.

При этом он подчеркнул, что навыки, связанные с эмоциями и взаимодействием между людьми, будет сложно автоматизировать. В частности, он привел примеры искусства, спорта и развлечений, отметив, что их человеческая природа не может быть полностью заменена технологиями.

Хастингс считает, что в будущем общество может вернуться к гуманитарному образованию — истории, литературе и изучению человеческого поведения. По его словам, если бы он сегодня воспитывал ребенка, он бы сделал упор не на программировании, а на развитии эмоциональных и социальных навыков.

С похожей позицией выступают и другие представители индустрии ИИ. Сооснователь Anthropic Джек Кларк отметил, что гуманитарное образование помогает лучше понимать контекст и человеческие нарративы, что становится важным даже в технологической сфере. Его коллеги также подчеркивают, что навыки критического мышления и понимания людей будут все более востребованы.

Эксперты связывают эти изменения с тем, что ИИ быстро осваивает задачи, ранее считавшиеся ключевыми преимуществами специалистов в области точных наук. В результате возрастает значение навыков, которые сложнее формализовать и автоматизировать.

По мнению Хастингса, это может привести к переоценке образовательных приоритетов и возвращению интереса к гуманитарным дисциплинам как основе будущей конкурентоспособности человека.

