Сколько США потратили на войну с Ираном

Сколько США потратили на войну с Ираном1
- 29.04.2026, 19:05
Цифру назвал Пентагон.
США потратили на военную операцию против Ирана $25 млрд. Об этом заявил помощник министра обороны США по финансовым вопросам, финансовый директор Пентагона Джулс Херст во время слушаний в комитете Палаты представителей по вооруженным силам. Трансляцию ведет C-Span.
«Приблизительно на сегодняшний день мы потратили около $25 млрд на операцию «Эпическая ярость», большая часть которых приходится на боеприпасы», — сказал он.
Часть средств идет на эксплуатацию, техническое обслуживание и замену оборудования.
В середине марта, спустя две недели после начала войны, в Пентагоне оценивали траты на нее в примерно $11 млрд.
Слушания в комитете проходят на фоне обсуждения администрацией президента США выделения дополнительных средств для покрытия расходов и пополнения арсенала. Американские чиновники планируют запросить до $200 млн, отмечает Politico.