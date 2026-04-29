закрыть
29 апреля 2026, среда, 19:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сколько США потратили на войну с Ираном

1
  • 29.04.2026, 19:05
Цифру назвал Пентагон.

США потратили на военную операцию против Ирана $25 млрд. Об этом заявил помощник министра обороны США по финансовым вопросам, финансовый директор Пентагона Джулс Херст во время слушаний в комитете Палаты представителей по вооруженным силам. Трансляцию ведет C-Span.

«Приблизительно на сегодняшний день мы потратили около $25 млрд на операцию «Эпическая ярость», большая часть которых приходится на боеприпасы», — сказал он.

Часть средств идет на эксплуатацию, техническое обслуживание и замену оборудования.

В середине марта, спустя две недели после начала войны, в Пентагоне оценивали траты на нее в примерно $11 млрд.

Слушания в комитете проходят на фоне обсуждения администрацией президента США выделения дополнительных средств для покрытия расходов и пополнения арсенала. Американские чиновники планируют запросить до $200 млн, отмечает Politico.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Туапсе — второй Белгород Алексей Копытько
Лукашенко загнан в угол Александр Левченко
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов