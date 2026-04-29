Сколько США потратили на войну с Ираном 1 29.04.2026, 19:05

Цифру назвал Пентагон.

США потратили на военную операцию против Ирана $25 млрд. Об этом заявил помощник министра обороны США по финансовым вопросам, финансовый директор Пентагона Джулс Херст во время слушаний в комитете Палаты представителей по вооруженным силам. Трансляцию ведет C-Span.

«Приблизительно на сегодняшний день мы потратили около $25 млрд на операцию «Эпическая ярость», большая часть которых приходится на боеприпасы», — сказал он.

Часть средств идет на эксплуатацию, техническое обслуживание и замену оборудования.

В середине марта, спустя две недели после начала войны, в Пентагоне оценивали траты на нее в примерно $11 млрд.

Слушания в комитете проходят на фоне обсуждения администрацией президента США выделения дополнительных средств для покрытия расходов и пополнения арсенала. Американские чиновники планируют запросить до $200 млн, отмечает Politico.

